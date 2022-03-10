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張志軍稱「九二共識」不翻篇　陸委會：台灣民眾反對與疑慮

▲▼大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸海協會長張志軍兩會期間受訪表示，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都不可能過時或翻篇，始終是兩岸關係的定海神針。對此，陸委會發言人邱垂正10日表示，中共所界定的「九二共識」完全否定中華民國的存在，台灣民眾對北京所界定的一個中國原則的「九二共識」也都表示反對與疑慮。

邱垂正提到，大陸兩會期間有許多涉台談話，與他們的「政府工作報告」內容一樣，都是千篇一律，其主張與倡議，常常都是「自我宣傳麻痺」，甚至是「自欺欺人」。

邱垂正指出，台灣民眾從未認同，我方不承認，也不接受中方的一個中國原則，中共所界定的「九二共識」完全否定中華民國的存在，台灣民眾對於北京當局所界定的「一個中國原則的九二共識」也都表示反對與疑慮。

邱垂正強調，任何背離「中華民國是主權國家」，或者是阻礙台灣與世界各國交往的說法，或者對於台灣進行政經脅迫的行徑，這些都早已被台灣社會的主流民意以及國際社會的普遍關切與質疑，「我們呼籲中共當局應該正確判斷情勢，停止對台威嚇施壓，方有助於開展兩岸關係的良性互動。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸最新「政府工作報告」納入新表述「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，大陸政協委員認為這代表著大陸解決台灣問題正「進入主動式、成為進行時」。對此，邱垂正表示，中共近期在兩會期間，藉由媒體還有學者闡述等方式，對外釋出所謂對台總體方略的可能內涵，這裡面內容多屬於中共過去對台政策的主張與立場，企圖形塑為「二十大」後對台統一工作部屬的頂層依據。

邱垂正提到，北京當局不願正視中華民國是主權國家，不論其名稱是所謂的「方略」或是其他，都只是謬論與欺騙，對兩岸關係發展毫無助益，而所謂「主動式」還有「進行式」等說法，更突顯中共獨斷，霸道的思維，「我政府、兩岸政策始終一貫堅定，不挑釁，不冒進，致力維護兩岸關係和平穩定的現狀，堅定捍衛國家主權以及自由民主，台灣的未來與發展，只有台灣2300萬人民有權決定。

邱垂正還說，中共當局應該正視兩岸現實及台灣民意對「四個堅持」的堅定立場，那就是「堅持自由民主憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的未來應遵循全體台灣人民的意志」這四個堅定的立場，這才是改善兩岸關係的根本之道。

▼大陸召開兩會。（圖／路透社）

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

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