陸發表政府工作報告　陸委會：應重視民生治理、理性面對兩岸關係

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大會議5日開幕，國務院總理李克強發表了2022年政府工作報告，強調堅持一中原則、九二共識，堅決反對台獨分裂勢力、外部勢力干涉。對此，陸委會表示，中共應重視民生治理、改善決策獨斷風險、理性面對兩岸關係。

陸委會指出，中共「兩會」是內部政治會議，其國務院政府工作報告，主要在強化當前面臨內外部政經、社會發展等挑戰困境的治理工作，「我們認為，北京當局應更聚焦改善其民眾真正關切的民生福祉權利，推動民主改革及制衡監督、防範其少數獨斷決策的治理風險；尊重而非監控壓迫民意、承擔責任而非損害國際規則秩序，將有助其應對當前複雜嚴峻情勢。」

▼大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）



陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民意堅決反對中方強加的政治框架、軍事恫嚇與外交打壓，北京當局倘無法正視與面對此一事實、具體回應國際社會警惕其對台海安全的危害，其任何政策論述理論設計、單方法制與統戰操作，都將應對失據、枉然徒勞。

陸委會還說，「民主台灣是區域和平穩定力量，我政府將堅定捍衛國家主權安全與自由民主，持續深化與理念相近國家合作，致力維護台海現狀。」