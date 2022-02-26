陸流傳「感謝祖國接我回家」影片！被踢爆「撤僑根本還沒開始」

▲陸流傳「感謝祖國接我回家」撤僑影片。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄羅斯持續進攻烏克蘭，中國大陸25日公告撤僑計劃，大陸網路上隨即開始流傳「感謝祖國接我回家」的搭機影片。不過，大陸的撤僑實際上根本還未開始，目前還在登記階段，且烏克蘭的空域目前封鎖，陸方飛機也不可能進入接人。

流傳影片的畫面大多都是大陸民眾登上飛機的影片，還配上字幕「感謝祖國家我回家，再也不去烏克蘭了！」最扯的是還有許多「變化版」，例如「再也不去烏克蘭賣天然氣了！」「再也不去烏克蘭賣水果了！」等。

不過，根據大陸駐烏克蘭大使館發布的公告，撤僑登記時間至27日晚間12點截止，代表撤僑目前根本還沒開始，僅在登記階段而已。

同時，烏克蘭空域已經完全封鎖，各國都是以陸路方式轉移至鄰國撤僑，陸方的飛機根本不可能進入，影片所指內容明顯是假的。

另外，大陸的撤僑計劃特別提到「持台胞證」也可參加登記，在兩岸引起許多討論。對此，陸委會25日晚間批評，中共藉此次烏克蘭國難，惡意政治操作及散布假訊息，企圖打擊我外交人員的努力，意圖影響台灣內部民心士氣，令人不齒，也徒增台灣人民反感。

陸委會強調，相較我外交部12日就已發布烏克蘭旅遊警示並展開撤僑作為，陸方遲至25日才展開撤離陸方僑民之規劃，且撤僑時機點尚未明確，並藉由烏克蘭的變局操作製造恐慌的錯假訊息，影響台灣社會的安定，「我們要再次重申，政府的相關單位，持續堅守崗位，即時掌握相關情勢，隨時做好因應的準備，請國人放心。」