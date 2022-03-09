「九二共識」翻篇？　張志軍：「兩岸定海神針」不可能過時

▲ 大陸全國人大代表、海峽兩岸關係協會會長張志軍。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／北京報導

今年適逢「九二共識」達成30週年，大陸國台辦前發言人張志軍接受陸媒《看台海》獨家專訪，針對兩岸局勢和「九二共識」的核心意義作出分析。他指出，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或者翻篇，始終是改善和發展兩岸關係的定海神針，兩岸同胞應當倍加珍惜。

今年，大陸總理李克強2022年政府工作報告涉台部分再次明確提出，「堅持一個中國原則和『九二共識』」。但「九二共識」發起人之一的蘇起日前表示，蔡英文執政最大的錯誤就是不要「九二共識」，又沒提出建立兩岸和緩關係的新符號。「九二共識」這個政治符號的時代已經過去，未來將一步一步走向絕路。

「九二共識」真的翻篇了嗎？大陸全國人大代表、全國人大常委會委員、海峽兩岸關係協會會長、大陸國台辦前發言人張志軍首先梳理過去歷史，他指出，1992年海協會和台灣海基會經由香港會談，以及其後函電的往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，這一共識後來被稱為「九二共識」。

▲大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（資料圖／記者曾俊豪攝）

張志軍說，「九二共識」的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，體現了求同存異的政治智慧，確認兩岸協商的政治基礎，為海協、海基兩會開展協商並取得成果提供了必要前提。

他進一步闡述，「九二共識」從海協、海基兩會制度化協商的政治基礎，逐漸發展為國共兩黨交往以及兩岸關係和平發展共同政治基礎的重要組成部分。「九二共識」對於兩岸建立互信，開展對話協商，推動兩岸關係和平發展發揮不可替代的重要作用。

張志軍表示，「九二共識」為什麼重要，它的核心意涵是什麼？那就是它強調「兩岸同屬一個中國」，它是對兩岸關係性質的一個最重要的認定。兩岸不是兩個「國家」、「一中一台」，而是一個國家。



最後，張志軍強調，30年來兩岸關係發展歷程，從正反兩個方面充分證明「九二共識」攸關台海地區和平穩定和兩岸同胞的利益福祉，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或者翻篇，始終是改善和發展兩岸關係的定海神針，兩岸同胞應當倍加珍惜。

