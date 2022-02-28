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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅在上海公報紀念大會大篇幅提「一中」　陸委會：中華國是主權國家

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員、外交部長王毅今（28）日強調，台灣問題是「上海公報」的核心，一個中國原則是中美關係的基石，「我們要堅持一中原則，夯實中美關係政治基礎，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。」對此，陸委會回應稱，從歷史事實、國際法及兩岸關係現況，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬是客觀現狀。」

▲大陸國務委員、外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸國務委員、外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅出席「上海公報」發表50週年紀念大會時發表美中台關係看法，除提及聯合國大會第2758號決議文，還大篇幅引用《開羅宣言》及《波茨坦宣言》在內的史料，強調「國際社會對中國擁有台灣的領土主權不存在任何爭議，台灣也依法回歸了祖國的懷抱。」

對此，陸委會指出，從歷史事實、國際法及兩岸關係現況，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬是客觀現狀。美方及國際社會重視台海安全，均未接受及認同北京當局的「一個中國原則」，中共任意曲解並對外散布其錯誤的「歷史權利」，企圖合理化其對台政治主張，我們絕不接受。

▲中美兩國於1972年2月27日簽署「上海公報」。（圖／翻攝百度百科）

▲中美兩國於1972年2月27日簽署「上海公報」。（圖／翻攝百度百科）

陸委會強調，中共始終不放棄武力解決兩岸問題，意圖侵犯中華民國台灣主權，已破壞台海現狀及區域和平穩定，「其一再錯誤將一中原則與聯大2758號決議連結，該決議根本未處理台灣及其人民在聯合國體系代表權問題，也未處理台灣與中華人民共和國關係；在國際情勢複雜敏感時刻，我們反對中方仍抱持非和平非民主及違反國際關係原則的思維與作為。我政府致力維護台海和平之政策立場一貫，將持續確保國家安全，並與理念相近國家深化合作，促進印太地區的安全穩定。」

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