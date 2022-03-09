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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾佳濱：屏東初選像「民進黨中央派系」對上「屏東地方派系」

▲▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰開跑，擬參選人鍾佳濱9日接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時說，有地方選民跟他說現在感覺像是「綠營中央派系」對上「屏東地方派系」，但他認為，民眾關心的應該是「執政能力」，而非「政治實力」，因此，他會持續將他對屏東的願景及政策落實的方法傳達給民眾，爭取鄉親的支持。

鍾佳濱表示，民眾看到一邊是綠營中央派系一字排開支持特定候選人，另一位則是受到地方上不分藍綠的地方派系支持，但他認為，民眾關心的應該是「執政能力」而非「政治實力」，「政治實力」就像是找幾個人或大咖站在背後，表現出政治實力雄厚的樣子，但候選人的執政能力，像是是否能實現願景、未來是否對生活有幫助等，才是民眾真正關心的。

鍾佳濱談及，過去從曾任屏東縣長的蘇貞昌到曹啟鴻，都不會去強調特定派系，而他也一樣，靠的是過去8年副縣長執政經驗、6年中央民代經驗，來爭取「士農工商」、「專家學者」的支持與推薦。

主持人邱明玉關注，是否擔心棄保議題，鍾佳濱回應，「大選有藍綠對決時，才會擔心棄保」，因此，他聽綠營支持者表示，反而比較擔心特定候選人出線時，大選會有分裂問題，像是昨日有新聞報導提到，無黨籍立委蘇震清被問到是否參選縣長時，也說「是後面的事」，因此，他覺得綠營支持者的擔心尚未解除，因為大家覺得，若民進黨團結，大選就可以穩操勝券，但若綠營當中有政治實力的人出來，就會有分裂的可能，所以他對自己的期許是，不介入口水之爭，未來能扮演團結各陣營的角色，帶領民進黨繼續在屏東執政。

邱明玉追問，是否擔心團結的問題，鍾佳濱表示，還是必須談到外力的問題，因為地方支持者會討論，外力有兩個意涵，當中央選舉時，台灣會有中國外力介入民主選舉的問題，就像中央派系跟屏東民眾全然無關，卻來決定屏東事情，這很奇怪；而對於屏東地方而言，就會擔心綠營初選時，會有非綠營公職人員進來攪和，故意支持最弱的候選人，等到大選時就歸隊，為他們（非綠營）大選創造有利條件。

鍾佳濱強調，最終仍是要靠對比式民調，因為對比式民調是以藍營的假設對手，來跟綠營的幾位參選人進行比較，這就比較接近於大選時的情境，畢竟多數選民都是在兩個政黨間做選擇，不會有前述「拱最弱的對手，大選較好打」的情況發生。

▲民進黨立委鍾佳濱偕妻子楊茹憶登記屏東縣長黨內初選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鍾佳濱偕妻子楊茹憶3/8赴中央黨部登記屏東縣長黨內初選。（圖／記者林敬旻攝）

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