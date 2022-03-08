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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌推薦莊瑞雄影片曝光　「他對屏東有非常大的願景！」

記者杜冠霖／綜合報導

民進黨屏東縣長初選激烈，先前選對會日前決議參選人禁用選對會成員照片後，縣市首長成為爭取支持的重要對象。莊瑞雄2日也在臉書發布「林右昌市長相挺莊瑞雄參選屏東縣長」影片，林右昌在影片中肯定莊瑞雄有非常大的願景，對於屏東的發展已經瞭然於胸，「他是民進黨內相當優秀的人才，值得大家給他機會、栽培。」

林右昌在影片中說，莊瑞雄是他多年的好朋友，不僅問政犀利，口才便給、腦袋更是非常清楚靈活。且莊瑞雄有一個非常大的願景，對於屏東、國家的發展，都已經瞭然於胸，「他是民進黨內相當優秀的人才，值得大家給他機會、栽培。」

林右昌指出，未來基隆跟屏東能夠一起合作發展，也有很多能夠互相幫忙的部分，相信莊瑞雄的目標「屏東超越高雄」，不會只是夢想，未來能夠成為超級屏東大縣，「莊瑞雄絕對能夠給屏東鄉親更好的品質與發展。」

對於影片內容，莊瑞雄回應，林右昌不僅是他多年好友，林右昌任內推動的市政與建設也令自己相當欽佩；基隆與屏東分別位在台灣南北兩端，「我當上屏東縣長，一定要讓屏東與基隆互相輝映。」

莊瑞雄表示，十分感謝林右昌的推薦，未來屏東需要在經濟、觀光、就業上多方位的發展，「讓屏東不只成為一個宜居城市，更要成為讓年輕人可以實踐夢想的城市。」

▼林右昌拍影片力挺莊瑞雄。（圖／翻攝莊瑞雄臉書）

▲▼林右昌拍影片力挺莊瑞雄。（圖／翻攝莊瑞雄臉書）

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