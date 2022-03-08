蘇震清電話民調力挺莊瑞雄　「我反對指定接班」

▲2020立委選舉，莊瑞雄（左）陪同蘇震清（右）參選屏南立委。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰開打，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱爭取黨內提名，在曾任屏東縣長的前總統府秘書長蘇嘉全7日表態支持莊瑞雄後，無黨籍立委蘇震清8日接受《ETtoday東森新媒體》訪問時也表態力挺，直言「我最反對指定接班，黨內初選不該去與他黨做利益交換」。

此外，近期屏東縣地方群組也傳出「動員支持莊瑞雄選縣長民調初選」等文字，動員支持者參加座談會，並提及「要參加麻煩報人數，準備便當」等語。

對此，蘇震清今天中午受訪表示，任何一場選舉沒有一個人可以置身事外，「面對這場縣長初選，我最反對指定接班」，也反對與他黨做利益交換，例如2013年他也曾與屏東縣長潘孟安初選過，時任縣長曹啟鴻也沒有指定接班，而是彼此良性競爭，然而，沒想到過去的黨內同志現在變成這個情況。

至於為什麼支持莊瑞雄，蘇震清直言，他希望這場選舉可以和平處理，一路以來，莊瑞雄與他比較有革命情感，重情重義，在自己選立委的時候全力支持，因此認為應該可以支持他參與初選，「現在（距離電話民調）不到1個月，總是電話在哪裡不知道，每個人都有他的選擇，就像潘孟安支持周春米，曹啟鴻也有自己支持的對象」。

根據民進黨中常會日前通過的初選時程，3月7至11日參選人領表登記後，將於3月24至27日辦理政見會，4月6至8日執行初選民調，並於4月20日中執會公告提名名單。

▼地方群組傳出動員參加座談會的訊息。（圖／讀者提供）