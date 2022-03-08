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鍾佳濱帶「心中最大咖」登記屏東初選　感謝賴清德親筆信推薦

▲民進黨立委鍾佳濱偕妻子楊茹憶登記屏東縣長黨內初選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鍾佳濱偕妻子楊茹憶登記屏東縣長黨內初選。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨屏東縣長黨內初選近日開放登記，不同於立委莊瑞雄帶著前立法院長蘇嘉全前往登記，立委鍾佳濱8日則帶著他心中的「最大咖」、老婆楊茹憶到黨部繳交資料並正式登記參選，也主動提及副總統賴清德有寫一封親筆信推薦他。

在黨中央開放登記參選後，莊瑞雄搶得頭香，找來蘇嘉全陪同，聲勢浩大；不過，鍾佳濱選擇不同路線，在「三八婦女節」這一天，帶著老婆楊茹憶到黨部遞交相關資料，並完成登記參選事宜。

鍾佳濱說，「一個某（妻），恰贏三個天公祖」，今天是婦女節，所以請出自己心目中的最大咖、老婆來陪同登記參選。他表示，前兩次立委參選，都是妻子陪同登記，這次在台北，老婆還特別跟辦公室請了假。

鍾佳濱表示，老婆跟很多職業婦女一樣，有自己的專業背景，現在最大心願就是在屏東打造幸福經濟，讓婦女朋友在內，都可以在職場上有事業的一片天。

老婆楊茹憶則說，鍾佳濱在黨部擔任過副秘書長，從政歷程中也從屏南國大代表開始參選，又有屏北兩屆立委經驗，還有行政幕僚、黨部主委、副秘書長、8年副縣長行政經驗，放眼目前政壇上有這樣豐富專業的人才真的不太多。

楊茹憶表示，「內舉不避親」她相信鍾佳濱是最好的縣長人選，希望縣民支持他，讓他有機會可以為屏東來服務。

對於除了老婆之外，沒有找其他黨內大咖幫忙站台，鍾佳濱說，自己的老戰友、賴清德有寫一封親筆推薦信，但因為賴清德是選對會的成員，今天無法「同框」，但還是非常感謝。

鍾佳濱強調，未來還是會繼續尋求政壇前輩、專業界朋友，以及黨內同志一起來打贏黨內初選，贏下民進黨屏東縣長的勝利。

▲民進黨立委鍾佳濱偕妻子楊茹憶登記屏東縣長黨內初選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鍾佳濱偕妻子楊茹憶登記屏東縣長黨內初選。（圖／記者林敬旻攝）

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鍾佳濱賴清德屏東

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