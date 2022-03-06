熱褲妹重機壓車！慘自摔「美腿磨地」衝撞護欄　滿臉驚恐呆坐路中

記者陳韻如／綜合報導

台3線357公里處3日發生一起嚴重車禍！一名短褲重機女騎士行經台3線357公里一處彎道時，疑似因壓車過度造成自摔，當場連人帶車在路面滑行後衝向護欄，女騎士雙腿大面積擦傷，所幸意識清醒，眼神呆滯坐在地面，同時友人見狀立刻報警。車禍當下畫面事後曝光，不少網友見狀全嚇傻，「還以為命都沒了，還好只是皮肉傷」。

▲熱褲妹騎重機自摔，連人帶車在地面拖行，後方同行友人目睹整個過程嚇傻。（圖／翻攝記者爆料網）

透過行車紀錄器畫面可以看到，女騎士當時行經彎道時，疑似因壓車過低，當場自摔，女騎士倒地後還連著機車向前滑行，最後猛力衝撞護欄才停下，而猛烈撞擊力道，重機甚至彈飛到路中，還冒出陣陣白煙。

▲女騎士倒地後，機車還冒出陣陣白煙 。（圖／翻攝記者爆料網）

女騎士後方友人目睹整個事發經過嚇傻，隨後立即通報救護車，所幸女騎士意識清楚，只是疑似因為驚嚇過度，一臉呆滯坐在地上說不出話，腿部還有大面積擦傷，傷勢慘不忍睹。

這段畫面曝光後，有不少網友見狀也嚇傻，紛紛留言，「看到那個腿…好痛！」、「太危險了，對面沒車真幸運了」、「幸好，人還活著。」、「真的是要注意安全啦～嚇死了」。

▲女騎士雙腿大面積擦傷，模樣相當驚悚。（圖／翻攝記者爆料網）