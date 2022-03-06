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北韓昨疑試射彈道飛彈！官媒證實：執行偵察衛星研發計畫

▲▼北韓曾於2月27日進行試射，卻宣稱是執行偵察衛星攝像鏡頭性能檢驗，圖為當時衛星所拍攝的韓半島(朝鮮半島)。（圖／路透社）

▲北韓曾於2月27日進行試射，卻宣稱是執行偵察衛星攝像鏡頭性能檢驗，圖為當時衛星所拍攝的韓半島(朝鮮半島)。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓聯合參謀本部昨（5）日上午指出，北韓（朝鮮）於該日上午8時48分從首都平壤順安國際機場附近，朝東海（日本海）試射1枚疑似彈道飛彈，是今年1月以來第9次試射，其飛行距離為270公里、飛行高度為560公里。北韓官媒證實，5日執行的計畫與研發偵察衛星有關。

北韓官媒《朝中社》於今（6）日的報導中指出，5日所進行的試射是偵察衛星研發計畫的第2個重要實驗，由國家宇宙開發局與國防科學院聯手進行，「透過實驗，國家宇宙開發局可以確認衛星資料輸送與操作指令體系等各種地上衛星相關系統的可靠性。」

南韓《韓聯社》分析，此次北韓官方報導內容文字相當簡短，不僅未提及具體內容，甚至與6天前的「試射」一樣，皆沒有提到「飛彈」。

據悉，北韓曾於2月27日疑似試射中程彈道飛彈（MRBM），當時北韓官方也宣稱是執行偵察衛星研發計畫，檢驗搭載衛星上偵察攝影鏡頭的性能，而官方公開的相片並未見到飛彈試射的畫面，取而代之的是偵察攝影鏡頭在低軌道上所拍攝的地球衛星照。

《韓聯社》指出，外界有人推測，北韓疑似是以試射偵察衛星等為藉口，暗中執行重啟試射洲際彈道飛彈（ICBM）的計畫，先前北韓最高領導人金正恩在會議時就提到，不排除重新考慮是否重啟核試驗、試射洲際彈道飛彈。

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