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烏克蘭士兵「搶救嬰兒」畫面曝　打臉普丁！平民區慘淪廢墟

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯堅稱沒對烏克蘭住宅區開火，但隨著烏克蘭首都郊區遇襲的畫面流出，可見一名烏克蘭士兵從伊爾平（Irpin）被砲擊過後的廢墟中救出一名嬰兒，著實令人心碎，也揭露俄羅斯軍隊的暴行縮影。

每日郵報等報導，依據烏克蘭首都郊區伊爾平流出的戰後畫面，可見就連人口密集的平民活動區域都受到嚴重侵襲，破碎瓦礫成堆、橋梁被炸毀、汽車被燒爛。然而這場戰事迄今仍未停歇，據東歐媒體NEXTA推特分享的照片，可見一名烏克蘭士兵雙手抱著一名嬰兒走出廢墟，令人相當心疼。

▲▼ 在烏克蘭首都郊區伊爾平（Irpin），烏俄兩軍交戰。（圖／達志影像）

▲▼在烏克蘭首都郊區伊爾平（Irpin），烏俄兩軍交戰，當地居民紛紛逃難。（圖／達志影像）

▲▼ 在烏克蘭首都郊區伊爾平（Irpin），烏俄兩軍交戰，當地人逃難。（圖／達志影像）

但這一幕並非只在伊爾平上演，烏克蘭其他城市也出現類似情景。俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動，是二戰以來歐洲國家遭遇的最大規模攻擊，難民人數突破百萬人。

俄羅斯在烏克蘭執行的「特別軍事行動」引發近乎全世界的譴責，許多國家對俄羅斯實施嚴厲制裁。但莫斯科當局仍否認襲擊烏克蘭平民，強調目的在解除鄰國烏克蘭武裝等，不過烏克蘭及其西方盟友均認定，這是俄羅斯為了拿下烏克蘭發動戰爭的藉口。

▲▼ 在烏克蘭首都郊區伊爾平（Irpin），烏俄兩軍交戰。（圖／達志影像）

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