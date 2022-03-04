蓬佩奧被控訪台有商業考量　外交部駁斥：企圖醜化台灣友人

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

在任內大力挺台的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），4天3夜的訪台行引起國人高度關注，然而有報導指，蓬佩奧此行為商業考量。對此，外交部4日批評，此報導扭與評論有失公允，至感遺憾；蓬佩奧訪台重點是在瞭解我國政府的相關政策與立場，並透過公開演講等活動與民間互動，深化對台灣認識及友誼，並無相關投資公司人士隨行，我國政府也未為訪團規劃任何投資交易。

外交部4日表示，有關媒體扭曲報導蓬佩奧此行訪台為商業考量，外交部澄清說明：蓬佩奧任內對深化台美關係貢獻卓著，各界有目共睹，卸任後一直期盼有機會訪問台灣，以實地見證台灣民主發展與多元蓬勃社會。

外交部指出，蓬佩奧此行的重點即在瞭解我國政府的相關政策與立場，並透過公開演講等活動與民間互動，深化對台灣認識及友誼，以實際行動展現對台灣長期以來的堅定支持。

「我國政府一向歡迎，並且鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣的經貿基礎。」外交部說，各個駐外館處的工作項目之一，就是將相關合作機會陳報國內相關機關參考研議。

外交部也強調，蓬佩奧這次訪問台灣並無相關投資公司人士隨行，我國政府也沒有為訪團規劃任何投資交易。相關報導擅自惡意揣測蓬佩奧訪台意圖，刻意模糊焦點、企圖醜化一位對台美友好關係有重要貢獻的台灣堅定友人；類此報導與評論有失公允，外交部至感遺憾。