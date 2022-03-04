游錫堃作東讚「新一中政策成形」　蓬佩奧謙虛回應：應該做的

▲游錫堃晚間在立法院中興大樓宴請蓬佩奧訪團。（圖／翻攝自游錫堃臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日上午發表公開演說時表示，美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。據轉述，立法院長游錫堃晚間在立法院宴請蓬佩奧一行時，稱讚蓬佩奧對台美關係做了非常了不起的事，他則謙虛地說：「這是他應該做的」，並在晚宴中重申，中華民國台灣是自由主權國家，應與美國有正式外交關係。

今日晚宴設於立院中興大樓12樓，與會貴賓除蓬佩奧伉儷之外，還包括美國前總統川普任內、國務卿政策規劃辦公室中國政策首席顧問的余茂春；台灣方面，則游錫堃伉儷、立院副院長蔡其昌伉儷、立院秘書長林志嘉伉儷，以及民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智，享用來自圓山飯店的外燴。

游錫堃會中談及，蓬佩奧在國務卿任內通過《亞洲再保證倡議法案》、《台灣友邦國際保護及加強倡議法》、《台灣保證法》等3個與台灣關係密切的法案，使「5法6保證3公報」的「新一中政策」成型，取代了過去「1法3公報」的舊「一中政策」，這是一項歷史性的重大轉型，在「新一中政策」的架構下，美國有多項深化雙邊關係的友台措施，例如對台軍售常態化、北美事務協調委員會更名、台灣人入籍美國表格及美方簽發證書上可註明原國籍為「台灣」等。

柯建銘會後受訪表示，今晚餐會氣氛輕鬆愉快，雙方幽默聊天，游錫堃首先感謝蓬佩奧對台美關係的貢獻，蓬佩奧則謙虛地說：「這是他應該做的」；游並在會中吟誦「水調歌頭」，以詩詞「但願人長久，千里共嬋娟」期勉台美關係。

柯建銘轉述，他在晚宴中向游錫堃、蓬佩奧說，兩人都是中國的黑名單，比鄰而坐非常有意義，引發現場哄堂大笑；游錫堃還開玩笑說，蓬佩奧的腳之所以受傷，是因為踩到中國紅線而受傷，也令與會者笑聲連連。

曾銘宗則表示，他代表國民黨團歡迎蓬佩奧來台灣訪問，也對他過去在國務卿任內強化台美關係，表達感謝之意，過去國民黨執政期間也和美國建立良好關係，希望能夠在既有基礎上繼續努力。他強調，國民黨也重視台美關係，最近成立駐美辦事處，將會持續為強化台美關係盡一份心力。

此外，柯建銘晚間也透過臉書分享，今天很高興在游錫堃做東下，在立法院和各黨黨團總召一起，接待這位遠道而來的朋友，「在這個獨裁專制意欲壓迫民主自由，而民主自由一方必須團結起來抵抗壓迫之際，今天晚上，可以說是歷史的一刻」。