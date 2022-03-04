直擊／游錫堃讚蓬佩奧「台灣最重要友人」　立院助理舉牌表露愛意

▲游錫堃（左五）今天晚間在立法院宴請蓬佩奧（右三）。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃4日晚間在立法院宴請美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），不少立院助理自製「蓬佩奧我們愛你」手舉牌表達歡迎之意，游錫堃也大讚說，蓬佩奧是台灣最重要的國際友人之一，任內讓台美關係突飛猛進，並細數自2018年以來通過的重要法案和倡議，「希望有更多交流，讓台美關係永續發展」。

蓬佩奧伉儷今天晚間抵達立法院，與游錫堃、立法院副院長蔡其昌伉儷、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智享用來自圓山飯店的外燴，不少法案助理自製「蓬佩奧歡迎來台灣」、「蓬佩奧我們愛你」手舉牌表達「粉絲」心意。

游錫堃會前致詞說，蓬佩奧是台灣最重要的國際友人之一，2018年就職後不到3年，就讓台美關係突飛猛進，尤其蓬佩奧曾在演講時呼籲自由世界改變共產主義，「如果不改變共產主義中國，將會被共產主義中國改變」等語非常真知灼見，讓人印象深刻。

游錫堃表示，蓬佩奧今天上午在演講會公開呼籲美國政府，應該立即承認中華民國台灣是一個國家；回顧過去，他在2020年5月稱呼總統蔡英文為「總統」，同年11月公開表態台灣不是中國的一部分，並於任內大展雄才，在美國參眾兩院國會議員支持下，通過與台灣關係密切的3個法案，包括《亞洲再保證倡議法案》、《台灣友邦國際保護及加強倡議法》、《台灣保證法》等，「非常歡迎蓬佩奧蒞臨立法院，希望有更多交流，讓台美關係永續發展」。

此外，游錫堃也透過書面講稿表示，這3個密切法案使「5法6保證3公報」的「新一中政策」成型，取代了過去「1法3公報」的舊「一中政策」，這是一項歷史性的重大轉型，在「新一中政策」的架構下，美國有多項深化雙邊關係的友台措施，例如對台軍售常態化、北美事務協調委員會更名、台灣人入籍美國表格及美方簽發證書上可註明原國籍為「台灣」等。

▼立法院助理自製手舉牌歡迎蓬佩奧蒞臨立法院。（圖／讀者提供）