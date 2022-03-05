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台援助「27噸醫療物資」送抵華沙完成捐贈　由波蘭協助轉運烏克蘭

▲我國援助烏克蘭的27噸人道救援物資4日送抵華沙。（圖／外交部提供）

▲我國援助烏克蘭的27噸人道救援物資4日送抵華沙。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

烏俄戰爭邁入第10天，我國援助烏克蘭的一批27噸藥品及醫療器材等人道物資，委由華航於28日晚間11時50分自桃園國際機場啟飛後，4日已送抵波蘭首都華沙，並由我國駐波蘭代表陳龍錦代表將該批物資交予波蘭政府戰略儲備署，完成捐贈儀式，將由波蘭協助轉運烏方使用。

外交部5日表示，俄羅斯入侵烏克蘭，戰火蔓延造成軍民傷亡，並迫使大量烏國人民逃離家園示，中華民國台灣政府身為國際社會民主陣營的一員，並秉持「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，於2月28日緊急啟運一批27噸的藥品及醫療器材等人道物資送往波蘭。

外交部指出，該批人道物資4日在華沙舉行捐贈儀式，由陳龍錦代表我國政府將該批物資交予波蘭政府戰略儲備署（Governmental Strategic Reserves Agency, RARS）協助轉運烏方使用。

外交部也指，據聯合國難民署（UNHCR）的估計，過去一週已有超過100萬烏克蘭人民因為戰爭爆發，湧入鄰近的波蘭、斯洛伐克等歐洲國家避難。

外交部強調，我國政府將持續與理念相近國家合作，並結合民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助烏克蘭人民度過難關，早日重建家園，恢復正常平靜的生活。

▼我國援助烏克蘭的27噸人道救援物資2/28由華航啟運。（圖／外交部提供）

▼我國援助烏克蘭的27噸人道救援物資2/28由華航啟運。（圖／外交部提供）

▲▼我國援助烏克蘭的27噸人道救援物資28日由華航啟運。（圖／外交部提供）

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