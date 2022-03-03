南消六大隊提升救護品管　成功搶救民眾性命

▲台南市消防局第六大隊，平日落實救護品管與抜能，才能在患者心肺功能停止時，實施CPR及電擊，患者恢復呼吸心跳成功救命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊安南分隊，3日凌晨接獲民眾報案，自訴胸悶胸痛，救護人員到達現場處置，發現患者心肺功能停止，救護人員立即為患者實施CPR及電擊，經急救後患者現場恢復呼吸心跳，及時送醫成功挽救民眾性命。

為強化消防救護人員緊急救護品質，消防局第六大隊救護教官團前往所轄各分隊實施救護情境抽測，並進行救護技術與經驗交流。本次訓練結合十二導程心電圖機及自動體外心肺復甦機操作，讓救護人員在面對胸痛與心肺功能停止患者的評估處置上更駕輕就熟。

第六大隊大隊長邱淵明表示，近日來，天氣溫差劇烈，許多年長民眾及心血管疾病患者容易因氣溫變化造成缺血性胸痛甚至是心肌梗塞，提醒市民朋友早晚氣溫較低，務必作好保暖工作。

市長黃偉哲表示，打造健康城市是台南市一直以來的目標，近年來救護管理系統的建置及設備的持續更新，努力提升消防人員的救護品質，藉由系統性的管理及設備的輔助，更能有效提升救護效能，讓市民朋友的生命財產安全受到保障。

消防局長李明峯指出，消防局在市長黃偉哲的指示與支持下，首創全台南市所有的救護車皆配備十二導程心電圖機及自動體外心肺復甦機。在救護人員面對缺血性胸痛的患者，可於救護現場進行心電圖檢查，並透過救護平板網路傳輸給急救醫院的醫師進行心電圖判讀，進而將患者送往就近適當的醫院進行急救，藉由科技設備在救護現場的運用與結合，來爭取病患的急救黃金時間，有效搶救民眾性命。