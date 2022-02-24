科技救災真給力　南消四大隊救災演練展現消防戰力

▲台南市消防局第四大隊24日辦理製藥工廠大隊組合訓練，因應疫情感染風險控管，改以兵棋推演方式，集合所屬單位於大隊部辦理訓練，提升整體消防戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊24日辦理製藥工廠大隊組合訓練，因應COVID-19疫情感染風險控管，四大隊改以兵棋推演方式，集合所屬單位於大隊部辦理訓練，模擬藥廠發生火災後，各分隊與各支援單位搶救部署、水源供應建置、救災人員管制、危險化學物品及場所動線等資訊查詢與掌握，提升四大隊整體消防戰力。

第四大隊位處南台灣最重要的南科園區內，轄內場所不但量體龐大且使用物質複雜危險，轄區主力的南科消防分隊，配備有化學災害處理車，車上備有五用氣體偵檢器、輻射偵檢器、A級化學防護衣、除汙帳、緊急沖洗劑、解毒劑等化災應變裝備器材，平時每月均落實化災資訊查詢、偵檢器材使用、防護衣穿脫等訓練，第四大隊所屬救災人員，每年也都會自主進行空呼器耗氣量測試，了解身處重度工作與待救情形下，如何控制自身呼吸及氣瓶耗氣情形，延長空呼器使用時間，爭取發生意外情況時最大待救時間。

為了強化救災現場指揮及資訊彙整與傳遞能力，第四大隊配備大隊指揮車能就地成立指揮站，車內設有指揮中控台及展示銀幕，透過救災指揮平板連線或是上網查詢相關資訊能即時呈現與簡報，提供救災指揮官評估各項資訊後形成搶救決策。24日的製藥工廠大隊組合訓練，透過兵棋推演方式，訓練各分隊帶隊官及大隊幕僚的救災能力。

市長黃偉哲表示，台南市身為近年台灣科技發展最快速的重鎮，科技高度發展同步也提高災害發生時造成的危害與風險，如何讓民眾享受科技帶來便利的同時，也能兼顧防災與救災安全，市府均有編列相關消防預算，期能在經濟發展與救災安全中持續維持平衡，確保國民生命財產安全。

消防局長李明峯秉持著建立一支清廉、團結及高效率的救災團隊為理念，持續推動相關搶救精進作為，除引進新科技結合現有救災作為，也不忘持續落實消防基本訓練，期許消防四大隊能在複雜危險的現代化工廠中，守護民眾生命財產與救災人員安全。