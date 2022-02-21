導入科技、品保及創新　南消第六大隊全方位守護台南

▲台南市消防局第六大隊，導入科技、品保訓練，結合民間企業力量，以提升救災救護成效，全方位守護台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊為台南市災害特性最複雜區域，涵括商辦高樓、和順、總頭寮、新吉及台南科工區、水域救援、車禍救援及救助救護工作等，轄區幅員廣大涵蓋安南區、安平區、北區及中西區，且人口數不斷提升，為強化救災效率，南消六大導入科技、品保訓練，結合民間企業力量，以提升救災救護成效。

導入科技部分，除了結合無人機高空勘查輔助指揮官決策外，南消六大是台南市第一個引進遙控水上救援載具的單位，並有運用成功救援之案例；另外以往救災現場必要圖資，依賴指揮幕僚現場查詢相關消防水源、輔助搶救資訊系統及救災平板等設備，南消六大將指揮幕僚作業延伸至分隊端，訓練所轄各單位值班人員接報火警後，即時查詢上傳相關圖資等必要資訊，使指揮官抵達現場能即時瀏覽也有效減輕指揮幕僚現場作業負擔。

品保部分，第六大隊自2018年起建立轄區火警資料庫（包含現場救災影像之火場幕僚作業紀錄），結合各項訓練場合滾動式討論使所屬人員自我檢核及精進；此外大隊幕僚及指揮系統亦參照美國加州先進消防局作法，建立高樓火災搶救模組化作業，另尚有無線電無死角中繼及大量傷病患器材結合幕僚器材車出勤；高樓火災搶救模組化作業部分，第六大隊自2018年開始針對高樓火警採模組化佈署，建立支援單位共通語言及預先分派之任務分工，依據火災種類（住宅、高樓）訓練並律定指揮幕僚分工作業，以求抵達現場第一時間就定位及展開作業。

此外無線電無死角中繼作業，不同於其他大隊，第六大隊訓練並運用指揮幕僚群針對通訊死角架設無線電中繼設備，並強化轄區海安地下停車場及高樓等場所操作，以解決重大火災單位人員不足無法架設無線電中繼設備之窘境；大量傷病患器材結合幕僚器材車出勤部分，第六大隊於火災或其他災害第一時間即出動結合大量傷病患器材之幕僚器材車，有效因應各種災害擴大所需之指揮幕僚器材裝備，第一時間即有足夠器材成立大傷救護站，例如轄內2021年1月7日YMCA地下游泳池一氧化碳中毒案件，第六大隊第一時間即成立完整大傷站，有效分流及照護患者，成功救回許多性命。

突破創新部分，2021年度第六大隊率全國之先例與友達光電公司合作，針對消防人員太陽能面板火災觸電危險設定情境並實地實火試驗，探討消防人員在各種可能狀態下，太陽能面板發電引發之電流對於消防員之危害並取得實際數據，用於救災安全之參考；另外海有提升所屬人員火場救災安全識別部分，大隊自行設計並多年改進消防帽標示貼紙，不論從任何角度（四個象限）即可第一時間辨識該消防員身分，另外亦引進歐美消防員用救災安全警示背心，強化道路作業用路人辨識度，減少消防員於道路上被撞擊之風險，強化救災現場安全管理。

台南市長黃偉哲表示，台南市致力於轉型成南台灣的「智慧新都」，近年來建立各種智慧系統及設備，努力提升市民朋友的生活品質，在消防救災上充分運用科技設備及智慧系統，更能有效提升救災效率，讓市民朋友的生命財產安全受到保障。

消防局長李明峯表示，消防局的目標是建立一支清廉、團結及高效率的救災團隊。台南市消防局近年持續發展並強化CCIO救災指揮管理體系，第六大隊導入科技、品保及創新，結合民間力量，可大幅提升救災時效，並將救災現場進行更有效的管理，進一步保障救災品質，日後將持續發展並運用各項智慧科技在救災作業上。