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南消五大隊建置救災345　救災品質及安全攏總顧

▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊服務區域為永康、仁德、歸仁、關廟及龍崎區，轄內場所複雜、人口眾多，火警等各項災害勤務量非常龐大，又時常面對大型災害，第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。

▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五大隊指出，救災安全3機制分別為「快速救援隊（RIC）技能及裝備普及」、「休息區器材及機制建立」、「人員識別度提升」，第五大隊針對所屬的所有外勤人員進行快速救援隊訓練，並且補足所有分隊之RIC裝備器材，成為台南市消防局第一個普及RIC的大隊，當消防人員意外發生時，可即時進行內、外部救援並且遞補救援所需人力。

▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊轄內常遭遇大型災害，需要長時間救災，如2021年8月於永康區生產交通器材工廠的火警，歷時近20小時才將火場處理完畢，同年1月於仁德區的電器工廠火警，更是歷經近41小時，救災人員之辛勞不在話下，因此有必要在災害現場設置完整之休息區，第五大隊採購了休息區相關裝備器材，並建立了休息輪替的機制，使消防人員能順利恢復體力繼續救災，更可避免人員因過度疲勞而發生意外；此外，火場內漆黑、濃煙瀰漫能見度不佳，為加強小組團進團出，提升救災人員彼此辨識，第五大隊亦製作統一規格之反光識別貼紙，貼於頭盔兩側，字樣相當明顯清楚，有效提升火場內之救災安全。

▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

智慧救災4圖資，為第五大隊部在火災通報發布時，立即運用119派遣系統、輔助搶救資訊系統、消防車輛GIS定位系統、Google map等智慧資訊系統及救災平板設備輸出4項必要圖資，分別為「水源圖」、「衛星空拍圖」、「街景圖」、「平面地圖」，其目的可使初期、大隊指揮官及相關人員或幕僚了解火警周遭水源狀況，方便指揮調度車輛占據水源；了解救災環境，鄰近火點建築物狀況；了解起火建物結構，樓層高度，街道寬度，提早預知可能面臨之救災環境等，可使救災佈署搶得先機，使指揮官及幕僚見微知著，及早進行應變及調度。

▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

品保指揮5幕僚為指揮工作所需的5項幕僚工作，分別為「新聞」、「安全」、「聯絡」、「水源」、「空照」，第五大隊建立了完整的幕僚機制、設備及指揮幕僚車輛，使幕僚作業能更直覺化、模組化，分工明確又能整合合作，儘可能將指揮幕僚工作做到萬無一失，此外第五大隊更能結合運用空拍機，於各種災害中指定飛行手進行空拍，大型火場以熱顯像儀搜尋主要火點位置；山林田野間搜尋失蹤者或火點等，並隨時將影像畫面回傳給指揮官，作為指揮調度之參考，上述幕僚作業的現場作業均會做成紀錄並上傳雲端儲存，以利進行災後檢討，持續精進各項指揮及救災技能，可維持災害現場之救災品質，亦可提升救災安全。

▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市致力於轉型成南台灣的「智慧新都」，近年來建立各種智慧系統及設備，努力提升市民朋友的生活品質，在消防救災上充分運用科技設備及智慧系統，更能有效提升救災效率，讓市民朋友的生命財產安全受到保障。

▲台南市消防局第五大隊為提升救災品質及安全，陸續發展出救災345-「救災安全3機制、智慧救災4圖資、品保指揮5幕僚」，有效提升救災的效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，台南市消防局近年持續發展並強化CCIO救災指揮管理體系，第五大隊從CCIO體系發展延伸的救災345，可大幅提升救災時效，並將救災現場進行更有效的管理，進一步保障救災品質，日後將持續發展並運用各項智慧科技在救災作業上。

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