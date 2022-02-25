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讓打火兄弟安心！　南消第六救災救護大隊新建辦公廳舍啟用

▲台南市消防局第六救災救護大隊新建廳舍落成啟用典禮25日上午舉行，由黃偉哲市長親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊新建廳舍落成啟用典禮25日上午舉行，由黃偉哲市長親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市消防局為提供更好的消防服務環境與提升救災救護效能，25日上午9時20分隆重舉行「第六救災救護大隊新建廳舍落成啟用典禮」，由黃偉哲市長親臨主持，並邀請各界民意代表及地方仕紳到場觀禮，成功國小醒獅戰鼓隊也帶來熱鬧精彩的演出，共同歡慶新建廳舍落成啟用。

▲台南市消防局第六救災救護大隊新建廳舍落成啟用典禮25日上午舉行，由黃偉哲市長親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局表示，原先第六救災救護大隊暨和緯分隊廳舍（北區文賢路678號）係大隊與分隊長期共用廳舍，並於2002年7月增編和緯專責救護隊進駐。加上近年轄區人口增加及經濟快速發展，轄內商業區有特力屋、好市多大型商場進駐及新興住宅區發展等因素，人口密集且交通流量大。廳舍空間因人員、車輛及救災裝備日益增加，更顯狹隘，影響消防人員之生活機能及出勤效率，亟需規劃能發揮消防救災效率之消防廳舍。

▲台南市消防局第六救災救護大隊新建廳舍落成啟用典禮25日上午舉行，由黃偉哲市長親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局自2011年度起，向國有財產署申請原有廳舍後方用地（南市北區北元段1059及1060地號）無償撥用，基地面積1310.4平方公尺（約396.4坪），興建地上3層之RC建築物，規劃總樓地板面積1118.49平方公尺(約338坪)，委託「樸木聯合建築師事務所」監造，並由「華光營造有限公司」承攬施工，全案2020年11月3日完工，同年12月16日驗收合格。

▲台南市消防局第六救災救護大隊新建廳舍落成啟用典禮25日上午舉行，由黃偉哲市長親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，消防人員是城市的守護者，燃燒自己照亮市民，如同城市之燈，點亮我們安心的每一天、每一夜，為此更應該提升消防人員的服勤空間品質，在他們服勤時能有一個舒適的環境，可讓消防人員保持最佳待命狀態。在這邊也特別感謝消防局全體人員的努力，也因為有他們不分晝夜為市民們辛勤付出，市民生命財產才能獲得更好的保障，希望繼續為打造「安全大台南」而共同打拚。

▲台南市消防局第六救災救護大隊新建廳舍落成啟用典禮25日上午舉行，由黃偉哲市長親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，新建廳舍經費在市長及議會的支持下，2018年起分年編列經費，總經費新台幣3980萬元，新廳舍構築符合生態、節能、低碳等功能，空間配置上將專責救護隊設置於1樓主要服務核心區，彈性規劃勤務車輛動線。廳舍針對消防救災特殊需求及空間機能做完善之規劃設計，除提供現代化、多元化之消防隊使用及訓練空間外，更能提升消防救護之工作效率。

▲台南市消防局第六救災救護大隊新建廳舍落成啟用典禮25日上午舉行，由黃偉哲市長親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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