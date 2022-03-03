反毒教育特展台南登場　解開毒品上癮的真相　

▲「解癮—解開毒品上癮的真相」反毒教育特展，運用實境解謎遊戲與既有科技互動設備，強化觀展者身歷其境的感受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了強化國民拒毒觀念與認識毒品成癮議題，教育部、台南市政府、教育局及中國信託反毒教育基金會共同合作，於3月3日至4月22日止，在台南文化創意產業園區茉莉工坊舉辦「解癮—解開毒品上癮的真相」反毒教育特展，運用實境解謎遊戲與既有科技互動設備，強化觀展者身歷其境的感受。

根據衛生福利部2020年度統計，台灣有近2成的初次吸食毒品者為未成年族群。台南市政府相當重視毒品問題，曾於市內推動許多反毒活動如「反毒宣導系列影片」、「飆舞競賽」、「藥物濫用海報暨四格漫畫競賽」、「藥物濫用創意梗圖創作比賽」、「用愛反毒-愛從家庭出發」、「反毒健康學堂」、「毒防街訪影片」等，成果斐然並持續推動反毒工作。

2022年教育部「解癮—解開毒品上癮的真相」反毒教育特展3日在台南文化創意產業園區舉辦開幕，台南市長黃偉哲、教育部學務特教司司長吳林輝、中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞、台南地檢署葉淑文檢察長，共同出席為特展揭幕。

開幕儀式邀請「新豐高中太鼓隊」、 「成功國中武術隊」、 「聖功女中熱舞社」為活動開場助興，以此鼓勵青少年與民眾培養健康的興趣活動，將精力都專注於從事正當的休閒活動中，才能避免毒品成癮的誘惑，不受毒品的戕害。

台南市政府及教育部台南市聯絡處為表達對於反毒教育的支持，同時展現台南當地的人文風情，於展場外精心規劃各式活動攤會，提供參觀民眾反毒宣導品。另為推廣本次活動，教育部部長潘文忠及台南市長黃偉哲也親自錄製宣傳短片，鼓勵國民積極參觀本次特展，共同為打造無毒健康的幸福家園努力。

展覽不僅維持過去展覽既有的科技互動、情境體驗外，更首度以「實境解謎」模式規劃各展示區內容。參觀者將扮演「記憶特務」的角色，必須依序完成「誘惑」、「沉淪」、「失控」、「新生」及「解癮」等五道關卡，才能成功取回遺失的記憶。

藉由以上五道關卡探詢五個成癮者真實個案的人生經歷，帶領觀展者在解謎的過程中走進別人的生命故事，在了解毒品成癮的原因與歷程中，同時感受成癮者面臨選擇時的掙扎與無奈，深入剖繪成癮者的心境，讓社會大眾更能理解毒品可能對於個人健康和家庭造成的傷害等毒品成癮的議題。展場中亦設置虛擬實境錄像互動螢幕，呈現藥癮者和家屬成癮與戒治的心路歷程。

2022年教育部「解癮—解開毒品上癮的真相」反毒教育特展，3日起至4月22日止（每周一休館、清明連假不休息），每日上午9時至下午5時在台南文化創意產業園區（台南市北門路二段16號）。