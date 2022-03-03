通緝犯缺盤纏狂偷竊！躲雲林犯案遍及多鄉鎮　連茶壺也沒放過

▲林姓踹門大盜偷遍雲林元長、四湖、水林鄉民宅，上月28日因行跡詭異遭北港警分局員警現場逮獲並從他身上搜出一批手錶、龍銀及現金贓款等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林元長、四湖、水林鄉日前發生多起民宅竊案，上月28日林姓竊賊再度犯案，闖入水林鄉一處民宅行竊，因行跡詭異遭北港警分局員警現場逮獲並從他身上搜出一批手錶、龍銀及現金贓款等物。警方查出林男至少涉及10件雲林地區民宅竊案，警詢後將林男依法移送雲林地方檢察署偵辦。

北港警分局水林分駐所2月28日下午或民眾報案，指出家中遭人闖入，竊賊應還未跑遠，警方立即派員前往圍捕，最後順利將林姓嫌犯逮捕，帶回分駐所進一步清查涉案情節及清點贓物，全案由檢警進一步偵辦中。

▲林姓踹門大盜從民宅偷竊之手錶、龍銀及現金贓款等物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，林姓男子因涉及毒品及竊盜案遭嘉義地檢署通緝，逃亡期間因缺錢缺錢買毒及日常花用，便騎機車四處找尋下手目標，只要看到房屋中無人或看似久無人住，就直接提腳踹門入室，犯案地區遍及元長、四湖、水林鄉等地區，除了現金、手錶、貴重金飾珠寶外，連茶壺也不放過，只要有點價值的都偷。

分局長蔡培元表示，民眾應定期檢視住宅安全性，例如門、鎖、窗材質的優劣與裝置的方式是否得宜，門窗注意是否上鎖，屋內最好加裝警報器或電子防盜設施，增加住宅的監控與標的物的防禦性；並希望民眾能注意周遭可疑人事物，提高警覺，發現可疑人事物請即報警，以保護自身及財物安全。

▲林姓男子因涉及毒品及竊盜案遭嘉義地檢署通緝，逃亡期間因缺錢缺錢買毒及日常花用，便騎機車四處找尋下手目標，也使用一字起撬開門鎖偷竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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