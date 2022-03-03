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基隆推「校校有閱讀教師」拚3年達成　啟動素養學習新活力

▲基隆「校校有閱讀教師」拚3年達成 啟動素養學習新活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推「校校有閱讀教師」拚3年達成。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府投資教育不手軟，教育經費逐年提高，就是為了要讓基隆教育迎向國際，也將塑造基隆孩子成為新世代需要的人才！基隆市訂有三年內「校校有閱讀推動老師」的目標，將閱讀更深化及落實於生活中，在紙本與數位閱讀間，讓孩子的學習更豐富。

教育處指出，110學年度高中以下各級學校申請閱讀教師計23校；經實際走訪考察全數申請學校，發現校內的閱讀跟學習，確因專人專責而有了新的面貌。包括信義國中邀請政委與學生對談、成功國中與銘傳國中等校邀請作家激勵學生、建德國小製作學校的閱讀電子報跟家長分享孩子的閱讀喜悅等；或由於閱讀老師原本專長的不同，讓閱讀教育更為多元豐富。

基隆市長林右昌關心教育，不僅在校園長會議中親自鼓舞各校應積極重視閱讀的推廣，更支持學校閱讀老師及閱讀教師社群的申請；在教育部的補助款之外，全力挹注學校。 有關閱讀空間，全市有18所學校設置美輪美奐、更吸引孩子前往的「社區共讀站」，嶄新的設計、切合學校的空間規劃、更舒適溫馨的閱讀空間，讓孩子更主動親近書本、親近閱讀。

▲基隆「校校有閱讀教師」拚3年達成 啟動素養學習新活力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市有18所學校設置美輪美奐「社區共讀站」。

為表示對閱讀教育及閱讀教師的重視，基隆市政府教育處特別設置全臺第一個「閱讀教育資源中心」，協助及陪伴各校閱讀教師進行教學及活動。日前辦理新學年度閱讀推動教師申請說明會，基隆市校校閱推政策推動的第二年，全市24班以上學校、國中及設有社區共讀站學校皆可提出閱推教師的申請，閱讀教育資源中心也將提供相關諮詢與協助。

教育處代理處長杜國正表示，讓閱讀協助老師更能有效教學，也讓閱讀成為孩子習慣的生活風景；而最重要的是，讓閱讀為師生、親師間，創造更多對話與互動，型塑更優質的素養學習新活力。

林右昌表示，新課綱啟動後，學習與評量方式都在改變，而閱讀力將是孩子面對學習與評量的利器，更是新課綱成效的關鍵。近年基隆市教育處於各級學校大力推動閱讀教育，並希冀透過閱讀力的提升，協助學生達到新課綱「終身學習」的目標。

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