　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國會俄羅斯小組主席喊話「驅逐俄使館人員」：停止無意義對話

▲▼英國國會大廈，西敏寺（palace of westminster）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國國會跨黨派俄羅斯小組主席表示，俄官方說謊成性，西方必須適時停止與莫斯科對話。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

英國國會跨黨派俄羅斯小組主席布萊恩特今天表示，俄官方說謊成性，西方必須適時停止與莫斯科對話，因為他們將西方的對話意願視為可利用的弱點。

他提到，英國雖願為確保和平盡更多努力，但現在幾乎別無選擇，必須驅逐大部分、甚至所有英國大使館人員。一旦俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍隊回家，這些大使館人員就可回來英國。

目前英國與愛爾蘭已傳出驅逐俄羅斯外交人員的呼聲。美國2月28日表示，將驅逐12名俄羅斯駐聯合國紐約總部代表團人員，因為他們從事間諜活動，不利美國國家安全。相關人員被要求7日前離境。

近年來，國際社會對中國「戰狼外交」有許多討論，但俄羅斯外交官與中國同業相似的行為模式卻未獲同等關注，直到俄羅斯對烏克蘭的侵略態勢急遽上升、歐洲大陸爆發第二次世界大戰以來最嚴重安全危機。

工黨籍的布萊恩特（Chris Bryant）也是國會外交委員會成員。英國「泰晤士報」今天刊登他的文章「國會沒有時間聽俄羅斯大使說謊」。

布萊恩特指出，身為跨黨派小組主席，他一向尊重俄羅斯駐英大使，也會邀請大使到國會談話。

不過，上一任俄羅斯駐英大使雅科文柯（Alexander Yakovenko）言談之間往往只呈現片面事實；他不僅言詞閃躲、論點似是而非，甚至會直接說謊。

布萊恩特表示，雅科文柯在任期間，2018年英國索爾茲伯里市（Salisbury）發生俄羅斯前間諜謀殺案，雅科文柯對事件的陳述不僅充滿虛構，說法還每天更新，彷彿他甚至連是否能取信於英方都不在乎。唯一不變的是，雅科文柯堅稱整起事件與克里姆林宮完全無關。

布萊恩特也提到，英方後來陸續就敘利亞戰爭、俄羅斯國內人權情勢、俄軍機侵擾英國空域等議題向俄方表示關切，雅科文柯的回應往往是聳聳肩或得意洋洋笑而不語，或者扯謊。儘管如此，英方仍不放棄對話。

雅科文柯2019年8月卸任，繼任者克林（Andrei Kelin）當年11月下旬履新。

布萊恩特表示，克林今年2月2日應邀到英國國會與議員會面，回應英方對俄方在與烏克蘭邊界部署重兵等舉措的關切。布萊恩特回憶，議員們當時「很有禮貌，甚至可能太有禮貌了」。

面對英方質疑，克林清楚表示，英國研判俄羅斯有意侵略烏克蘭，這「十分荒謬」；他可以「保證」，侵略「絕對不會發生」，因為那將是瘋狂舉動，成本也將讓俄羅斯無法承受。

克林當時還稱英國應該對自己的情勢研判「感到羞恥」。

布萊恩特指出，他當時不相信克林，現在則所有人都知道相關言論是無恥謊言。儘管克林可能不清楚蒲亭的思緒，但莫斯科官方說謊，而克林傳達了謊言。

布萊恩特坦言，上週初各界原本預期蒲亭在宣布烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）州「獨立」後就會收手；雖然剝奪主權獨立國家烏克蘭大片土地已經夠糟，布萊恩特寫道，「我當時想，永遠要保持對話，因此再度邀請駐英大使說明」。

然而，俄羅斯很快就全面入侵烏克蘭，布萊恩特決定取消原定今天與克林的會面。他不希望俄羅斯的宣傳機器有機會宣稱，克林依然是英國國會議員的座上賓。

布萊恩特表示，他在給克林的信函強調，除非克林的目的是為蒲亭向英方轉達願意即刻降低在烏克蘭的衝突態勢、撤出軍隊並停止軍事行動，否則兩人會面毫無意義。

他告訴克林，「無法被信任的外交官根本不是外交官，你該為自己感到羞恥」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
風水寶地！連開出頭獎　1.7億落在這間投注站「都是一注獨得」
《全明星》男星骨折！為比賽「錯過黃金治療期」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不忍了！美國國務卿布林肯建議：把俄羅斯踢出聯合國人權理事會

英國會俄羅斯小組主席喊話「驅逐俄使館人員」：停止無意義對話

烏克蘭外長與王毅通話：期待中國為停火展開斡旋

俄外長發言「台下40多國代表離席」！聯合國人權理事會尷尬影瘋傳

快訊／俄軍攻擊「基輔電視塔」　網痛罵：想斷絕我們的通訊！

快訊／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」　100萬人無家可歸

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」：只想孩子們活著　翻譯官也哽咽

俄駐軍增加至75%！　澤倫斯基：保衛基輔是國家最優先的關鍵任務

快訊／澳洲總理莫里森「新冠肺炎」確診　出現類似流感症狀

車臣對各國下最後通牒！「2月31日」前停止對俄制裁　網傻：高招

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

連環撞！千萬超跑鏟起休旅車　正妹網紅坐副駕：差點就沒了

俄裝甲車「被烏克蘭拖拉機牽走」　士兵尷尬狂追！網諷：抓違停嗎

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

不忍了！美國國務卿布林肯建議：把俄羅斯踢出聯合國人權理事會

英國會俄羅斯小組主席喊話「驅逐俄使館人員」：停止無意義對話

烏克蘭外長與王毅通話：期待中國為停火展開斡旋

俄外長發言「台下40多國代表離席」！聯合國人權理事會尷尬影瘋傳

快訊／俄軍攻擊「基輔電視塔」　網痛罵：想斷絕我們的通訊！

快訊／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」　100萬人無家可歸

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」：只想孩子們活著　翻譯官也哽咽

俄駐軍增加至75%！　澤倫斯基：保衛基輔是國家最優先的關鍵任務

快訊／澳洲總理莫里森「新冠肺炎」確診　出現類似流感症狀

車臣對各國下最後通牒！「2月31日」前停止對俄制裁　網傻：高招

33歲上班族滾輪操肌1年！　「每天100下」圓肚練成野豬猛男

不忍了！美國國務卿布林肯建議：把俄羅斯踢出聯合國人權理事會

英國會俄羅斯小組主席喊話「驅逐俄使館人員」：停止無意義對話

寶島雙衛CBA對決　台灣隊長陳盈駿12分7助攻力壓林庭謙

烏克蘭外長與王毅通話：期待中國為停火展開斡旋

麻椅娛樂有譜！Toyz曝光員工條件　直播做測驗「強烈反社會人格」

日本70人報名烏克蘭「志願軍」　背景曝光：7成是前自衛隊軍人

俄外長發言「台下40多國代表離席」！聯合國人權理事會尷尬影瘋傳

2039年剩5.6萬役男！立院建議「恢復徵兵制」　報告人背景曝光

名人不認戀愛「IG都這樣秘密放閃」！　黃子佼2張照示範…夫妻閃翻

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

國際熱門新聞

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

車臣恐嚇各國！嗆2／31前停止對俄制裁

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

即／俄軍攻擊基輔電視塔　電視頻道已停止播放

澤倫斯基靠打電話救烏克蘭！精神感動歐洲

放下武器就愛愛　辣妹獻身救戰爭

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

俄擁6255枚核彈頭　動用核武4情況曝光

南韓NEXON創辦人金正宙逝世！年僅54歲

輪胎充爆！司機遭炸飛「原地消失」影片曝

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

澤倫斯基：保衛基輔是最優先任務

烏克蘭外長與王毅通話：期待中國為停火展開斡旋

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

更多熱門

相關新聞

烏克蘭外長與王毅通話：期待中國為停火展開斡旋

烏克蘭外長與王毅通話：期待中國為停火展開斡旋

據中國官媒報導，中國國務委員兼外長王毅1日應約與烏克蘭外長庫列巴通電話。庫列巴表示，儘管當前與俄羅斯談判進展並不順利，烏方願繼續推進談判；期待中方為實現停火展開斡旋。

日本70人報名烏克蘭「志願軍」　背景身分曝光

日本70人報名烏克蘭「志願軍」　背景身分曝光

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

即／俄軍攻擊基輔電視塔　電視頻道已停止播放

即／俄軍攻擊基輔電視塔　電視頻道已停止播放

普丁口中的新納粹？其實是烏克蘭神秘部隊亞速營

普丁口中的新納粹？其實是烏克蘭神秘部隊亞速營

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯俄烏開戰

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

車臣恐嚇各國！嗆2／31前停止對俄制裁

吃爭鮮只花120元　男大生曝「狂吃這2物」：超飽

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

即／俄軍攻擊基輔電視塔　電視頻道已停止播放

《全明星》徐謀俊骨折　為比賽不開刀「錯過黃金治療期」

女兒「想讀政大」主播秒勸阻！　4分析釣出一排校友認同

明高溫下跌8°C！3月2天氣重點曝

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面