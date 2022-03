俄外長發言「台下40多國代表離席」！聯合國人權理事會尷尬影瘋傳

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫在聯合國人權理事會發言,台下多國代表集體離席。(圖/路透,下同)

記者閔文昱/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基1日透過視訊向歐盟議會演說,結束後全場議員起立致敬鼓掌60秒;反觀俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)1日透過預錄影片在聯合國人權理事會發表談話時,台下40多國代表、約140多名外交官集體離席,以抗議俄羅斯入侵烏克蘭行為,罕見畫面引發關注。

綜合外媒報導,因多國近日對俄羅斯祭出航空制裁,導致俄羅斯外交部長拉夫羅夫,無法如期趕抵1日於日內瓦舉辦的聯合國人權理事會會議和裁軍談判會議,只能透過預錄影片在會中發表談話,而他也在影片中抨擊歐盟向烏克蘭提供致命武器,引發國際「恐俄」氛圍。

不料拉夫羅夫的影片才剛開始播放,會場內就有40多國、約140名外交官紛紛起身離開會場,以抗議俄羅斯入侵烏克蘭行為,整個會議廳幾乎清空,僅剩葉門、敘利亞、委內瑞拉和突尼西亞等少數大使留下,尷尬畫面也在推特上引發熱烈討論。

各國大使離開會議廳後,在場外聚集於烏克蘭國旗前方,並報以熱烈掌聲。烏克蘭大使菲利潘科(Yevheniia Filipenko)也向眾人表示,「非常感謝你們以這樣的方式,向為了獨立而戰的烏克蘭人表示支持。」法國代表邦納豐(Jerome Bonnafont)則說,「人權理事會通過這次的行動,顯現我們是與烏克蘭和烏克蘭人民站在一起的。」

HRC members walk out once Lavrov’s video began to play in the session of the Council. Enough of exposure to the deranged lunacy of war criminals. We will listen to you at International Tribunal for War Crimes of Putin’s Regime pic.twitter.com/neDqBYccxk