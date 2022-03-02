烏克蘭「亞速營」是普丁口中新納粹？　1.2萬人部隊成開戰理由

▲烏克蘭亞速營（Avoz battalion）。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁聲稱，烏克蘭總統澤倫斯基是「新納粹分子」，事後被打臉澤倫斯基有猶太人血統，不可能是納粹。但是在烏克蘭確實有一支神秘部隊「亞速營」（Avoz battalion）有支持納粹與白人至上主義的嫌疑，也被俄羅斯官方指控，殺害頓巴斯的俄裔平民，因此被俄羅斯當作出兵的理由之一。

「亞速營」全名烏克蘭國民衛隊「亞速」特別用途獨立支隊（烏克蘭語：Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов»）最初於2014年5月5日烏克蘭危機期間由民兵志願者成立，人數大約1.2萬人，駐紮在亞速海沿岸，在同年6月的烏克蘭政府軍奪回馬里烏波爾的戰役（Battle of Mariupol (May–June 2014)）中首次參戰，11月12日併入烏克蘭國民衛隊，全部官兵均為國民衛隊志願役士兵。

▲亞速營（Avoz battalion）標誌「狼之鉤（Wolfsangel）」。（圖／翻攝自維基百科）



2014年「亞速營」被指控濫用酷刑和犯有戰爭罪而，以及有認同新納粹主義的嫌疑，因此受到關注，亞速營的標識「狼之鉤（Wolfsangel）」被認為與曾被親衛隊第2師使用的納粹標誌（Nazi symbolism）相關，不過亞速營自稱標誌是「Ідея Нації」（國家意識）口號的縮寫，與納粹無關。

《紐約時報》就在2月25日的一篇報導中指出，歐洲許多極右翼勢力都在俄羅斯對烏克蘭動武後蠢蠢欲動，想加入這場戰鬥，而「亞速營」則是吸引他們的其中一個因素。

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