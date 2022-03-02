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烏克蘭外長與王毅通話：期待中國為停火展開斡旋

▲▼王毅14日來到南韓首爾，進行為期2天的訪問。。（圖／路透）

▲烏克蘭外長與中國外交部長王毅通話，希望替停火斡旋。（圖／路透）

中央社台北1日電

據中國官媒報導，中國國務委員兼外長王毅1日應約與烏克蘭外長庫列巴通電話。庫列巴表示，儘管當前與俄羅斯談判進展並不順利，烏方願繼續推進談判；期待中方為實現停火展開斡旋。

據央視新聞報導，庫列巴（Dmytro Kuleba）向王毅介紹了烏俄首輪談判情況，表示結束戰事是烏方的最優先任務，烏方對談判解決烏克蘭問題持開放態度，懷著積極誠意對待烏俄談判。

庫列巴說，儘管當前談判進展並不順利，烏方仍保持冷靜，願繼續推進談判。中方在烏克蘭問題上發揮了建設性作用，「烏方願同中方加強溝通，期待中方為實現停火開展斡旋。」

王毅表示，烏克蘭局勢急劇變化，中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，對平民受到傷害極為關注。中方在烏克蘭問題上的基本立場是公開、透明和一貫的。「我們始終主張尊重各國的主權和領土完整」。針對當前危機，中方呼籲烏俄透過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。

王毅強調，中方始終認為，「一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現」。針對戰事不斷擴大，當務之急是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控，尤其是防止對平民的傷害和出現人道主義危機，還應確保人道主義援助安全及時准入。

據報導，王毅在通話中重點就確保中國在烏克蘭公民安全表明立場，督促烏方承擔相應國際責任。中方讚賞烏方開設外國僑民撤離專列（火車），這符合國際人道主義精神。希望烏方採取一切必要措施確保在烏中國公民安全，並繼續為中國公民撤離提供保障和便利。

據報導，庫列巴表示，確保外國公民安全是烏方重要職責。烏方高度重視中方關切，正在協助中國留學生等順利撤離。烏方將繼續本著負責任態度，做好外國公民安全撤離的相關保障。

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