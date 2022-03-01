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高雄旗津券要來了！上路期程曝光　中央砸600萬振興觀光

▲▼旗津因疫生意慘淡。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

▲旗津因疫情影響生意慘淡，路上幾乎看不到遊客。（圖／旗後商圈發展協會理事長陳昱宏提供）

記者賴文萱／高雄報導　

旗津在年初因受疫情影響，嚴重衝擊當地觀光旅遊，高雄市長陳其邁邀集立委賴瑞隆、李昆澤、市議員簡煥宗、李喬如商討辦理旗津振興活動。今（1）日賴瑞隆、李昆澤公布喜訊表示，交通部觀光局同意補助500萬元、經濟部中企處同意補助100萬元，合計約600萬元來補助高市府振興旗津觀光產業，期程預定3月底至4月底，辦理觀光活動以及旗津券，共同振興旗津觀光和商圈。

賴瑞隆表示，旗津因配合防疫大幅影響觀光商機，希望藉由這次中央經費補助，在3、4月舉辦相關活動，讓大家知道旗津現在是安全的，也讓旗津觀光人潮儘快回流，達到振興旗津觀光及商圈的目的；李昆澤則表示，旗津在他以前擔任國大代表及立委時也是他的選區，對旗津有特殊情感，特別請交通部觀光局要全力支持，市府觀光局應將活動聚焦集中，在短時間內進行衝刺，有效發揮振興效果。

▲▼高雄旗津券要來了！上路期程曝光，中央砸補助600萬振興觀光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄旗津券要來了！上路期程曝光，中央砸補助600萬振興觀光。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆說，陳其邁市長日前找他及李昆澤委員、簡煥宗議員、李喬如議員，討論支持旗津地方振興需求，他們也隨即在2月16日召開「振興旗津觀光活動」座談會，邀請交通部觀光局、高雄市政府觀光局及經發局研議振興商圈等觀光活動，會中請高雄市政府觀光局及經發局盡速提出旗津商圈、觀光活動等振興計畫需求。另請交通部觀光局協助該計畫經費，以強化計畫整體效應、增加國人旅遊信心，全面促進旗津及高雄觀光振興發展。

高雄市政府在2月24日正式向交通部觀光局提出「2022旗津地區產業振興觀光活動」計畫書，賴瑞隆、李昆澤都相當關心旗津受影響，因此今日會議則是研商確認經費補助金額600萬元後，要求中央地方合作讓計畫早日執行，儘速恢復旗津觀光商機。

▲▼衛福部長陳時中南下高雄挺旗津商圈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛福部長陳時中南下高雄挺旗津商圈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛福部長陳時中南下高雄挺旗津商圈。（圖／記者許宥孺翻攝）

賴瑞隆強調，旗津是高雄年旅遊人次前三大的熱門觀光景點，2019年旗津年旅遊人次突破671萬人，僅次於佛光山。去年5月至9月國內本土疫情升溫，旅遊人次一下子縮減至272萬。今年旅遊檔期最佳的農曆春節，又受疫情二度影響，損失無計。

賴瑞隆、李昆澤要求交通部及經濟部應加大振興力道，和高雄市政府合作，推出商圈振興方案及觀光活動，來創造旅遊亮點及觀光效益，把握春假、暑假旅遊旺季，共同提升旗津經濟及觀光發展。

賴瑞隆表示，旗津有豐富旅遊資源，其海洋沙灘、古蹟人文、海產美食等特色，成為國人度假的首選之地。賴瑞隆也歡迎國人支持旗津，到旗津旅遊消費，感受旗津海洋歷史文化的魅力。

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