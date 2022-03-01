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獨／直擊高雄燈會「喪屍」　無人機表演散場縮時攝影畫面曝光

▲台灣燈會27日無人機表演後散場空拍畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣燈會27日無人機表演後散場空拍畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

2022台灣燈會無人機展演大受歡迎，不過就在24日卻傳出無人機的訊號遭到惡意干擾，沒想到這一亂反而更讓「無人機」表演更讓人期待，所以就在27日晚間最後一場演出時，高雄燈會港區現場擠進無數民眾，而《東森新媒體ETtoday》記者在高空角度，透過縮時呈現散場情況，場面讓人為之驚豔。

2022台灣燈會無人機展演大受歡迎，24日卻傳出訊號遭惡意干擾，造成重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的歡喜虎爺也不見。市長陳其邁表示，25日晚間展演相對順利，他也透露，「26日跟27日最後都有彩蛋，大家拭目以待」，結果27日最後一場，高雄燈會的港區現場就擠進了大批的民眾，詢問警方表示無法估算進場人次，但是散場時，透過高空角度拍攝，發現真的是萬頭鑽頭，把周邊的街道全部都擠滿了人，警方表示27日總共出動104名人力來疏導交通，耗時將近40分鐘才讓周邊交通恢復順暢。

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▲台灣燈會27日最後一場無人機表演的散場情況 。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣燈會27日最後一場無人機表演的散場情況 。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣燈會27日最後一場無人機表演的散場情況 。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣燈會27日最後一場無人機表演的散場情況 。（圖／記者許宥孺攝）

這次台灣燈會，高雄市政府特別邀請國際藝術家設計無人機展演，利用1500架無人機搭配虎年意象，在夜空中排出動態虎爺、鯨魚等圖案，自2月9日首度登場就引爆話題，每個展出場次都備受關注。而24日晚間特別加開一場「高雄市民日」，未料，展演接近尾聲，現場卻遭訊號干擾，不只重頭戲「戴資穎跳殺」動態崩壞，就連結尾的歡喜虎爺也不見，成了這次高雄燈會的缺憾。

▲台灣燈會27日最後一場無人機表演的散場情況 。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣燈會27日最後一場無人機表演的輕軌搭乘情況 。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣燈會27日最後一場無人機表演的散場情況 。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣燈會27日最後一場無人機表演的輕軌搭乘情況 。（圖／記者許宥孺攝）

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