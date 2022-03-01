法院女事務官與女書記官遭3度襲臀！色男狡辯「沒錄到」判半年

▲高雄地院民事執行處女事務官、女書記官執行案件時遭襲臀，色男狡辯遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

某件高雄地院民事執行案件的債權代理人彭姓男子，與民事執行處一女司法事務官、一女書記官共同前往執行查封時，彭男竟在過程中趁不注意伸鹹豬手偷摸2女臀部3次，2女隱忍到公務結束後才通報。彭男理直氣壯反駁她們當下沒反應，監視器也沒錄到，但高雄地院認為2女供詞一致、沒陷害彭男的動機，判彭違反性騷擾防治法，2罪應執行6個月徒刑；民事部分判賠2人各5萬及10萬。

判決書指出，在2019年5月29日，高雄地院民事執行一件動產查封案件，債權代理人彭男與女司法事務官、女書記官等人前往高雄市鳳山區某一大樓執法，而彭男開門讓2女先行在前，自己尾隨在後，竟趁2女擦身而過、搭電梯時伸手偷抓臀部。

當時走在最後的女書記官後面只有彭男，一開始還認為彭是不小心碰到的，自己是執法人員，應該不會這麼大膽。但忍到案件處理結束，回到公務車上詢問後發現女事務官也被彭男偷摸臀部，2人才氣得決定蒐證提告。

而彭男向法院辯稱，女書記官作筆錄跟上訴時的陳述不一致，且警方所要到的監視影像是不合法的證據，就算根據監視器影像，以他們相隔的距離要襲臀，動作一定很大，但都沒錄到他有伸手，也沒有2女被摸而受驚嚇回頭查看的舉動，可能是在接洽案件上對他有不滿，才聯合誣陷他。而彭男律師也表示，可能是當天彭背著後背包，在轉身時背包碰觸到事務官臀部，可能因此誤以為被襲臀。

法院調閱現場多支監視器，認為所有證據都合法取得可供利用，雖然沒有彭男大動作伸手碰觸2女的畫面，但確實有多次與2人靠得很近，也有女書記官驚訝回頭等畫面。且2女說詞相當、也沒有誣陷彭男的動機。其趁公務人員執行公務之際為性騷擾行為，更藐視依法執行法院公務之公務人員，心態及犯行尤其可惡，判彭違反性騷擾防治法，2罪合併執行有期徒刑6個月，另2人求償民事部分也各判賠5萬及10萬，仍可上訴。