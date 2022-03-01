中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

記者賴文萱／高雄報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，高雄市長陳其邁今（1）日表示，今日高雄無新增確診個案，包含中油、鳳山2起群聚感染，到昨天已滿14天觀察，沒有再新增個案，而剩下某科技工廠到明天也滿14天，整體社區風險很低，很安全。另外，今日起在9大場合可以免戴口罩，國內將逐步進入「與病毒共存」的經濟防疫新模式。

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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陳其邁今天指出，高雄今日無新增個案，不過這幾天北部還是有零星的感染源需要溯源，但相信以現在的疫調跟匡列等防疫措施，疫情應該可以控制在一定範圍內。

而觀察高雄幾起群聚案，包含中油、鳳山2起群聚感染，到昨天已滿14天觀察，沒有再新增個案，剩下某科技工廠到明天也滿14天，整體高雄社區風險很低，很安全。

▲指揮中心3/1起放寬口罩禁令。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心3/1起放寬口罩禁令，陳其邁說，逐步因應Omicron社區、流感化部分，防疫措施有做鬆綁，但是原有的大原則，還是要提醒大家，某些程度依然有風險，雖然可以拿下口罩，也拜託大家要趨吉避凶，在特定場所並不是鬆綁就代表沒有其他防疫管制。

3/1至3/31口罩令放寬9場合可免戴

免戴口罩場合：

1.於室內外運動時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

8.外出時有飲食需求時

9.於指揮中心或主管機關指定之場所或活動

▲3/1起適度放寬口罩防疫措施。（圖／高雄市政府提供）



另外，賣場、超市、市場依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制，並且開放試吃。高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）以及國內航班，於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。餐飲場所嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，宴席開放逐桌敬酒敬茶。高雄市電影院影廳也開放飲食。

▲3/1最新防疫規定。（圖／高雄市政府提供）