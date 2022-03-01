美國派兵助台機率低？　蘇貞昌：本來就沒有要靠別國派兵

▲行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

俄烏戰火延燒，台海情勢也備受關注。國民黨立委賴士葆、李貴敏1日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，關注若兩岸開戰，美國是否會派兵協助台灣，對此，蘇貞昌強調，本來就沒有說打仗要靠別國派兵；外交部長吳釗燮則說，台灣防衛作戰有很多劇本演練，但沒有一個劇本是美軍來了我們要怎麼打，「都是完全靠自己」。

賴士葆質詢時表示，台灣民意基金會二月底公布，台灣有51％不欣賞拜登對烏克蘭的做法，因為拜登口惠實不至，詢問「未來是否美國派兵來台灣幫我們打仗的機會很少？」

蘇貞昌回應，現在美國動員全球民主夥伴全力投入協助烏克蘭，「我們本來就沒有說打仗要靠別國派兵」；吳釗燮也表示，台灣防衛作戰有很多劇本演練，但沒有一個劇本是美軍來了我們要怎麼打，「都是完全靠自己」。

李貴敏質詢時則提及，沒有人願意看到「今日烏克蘭，明日台灣」，但台灣可以將烏克蘭當作借鏡，烏克蘭過去依賴友邦，造成的結果是全民承受，新聞也報導因為烏克蘭權貴都跑了，只剩下老百姓負責，強調今天譴責侵入者，但於此同時不應當成大國挑釁的棋子。

李貴敏說，俄烏戰爭之所以引起全民憂慮，就是因為看到阿富汗撤軍、友邦可能不會出手，「你認為美國會出手派兵的機率有多高？」蘇貞昌回答，阿富汗就是因為總統先跑了，舉國沒有團結抗敵，但烏克蘭民心一致，球星、選美皇后都穿起軍裝……。

李貴敏批評，蘇貞昌就是不敢講美國會派兵，但根據天下雜誌統計，若兩岸發生戰爭，60%的民眾相信美國會派兵援助台灣，對此，蘇貞昌重申，「我們從沒有期待美國會派兵，更從沒有做這樣的宣傳。」



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