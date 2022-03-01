快訊／傅崐萁譏「出一張嘴防衛台灣」　蘇貞昌拍桌罵可恥：投降主義

▲行政院長蘇貞昌（中）今赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，引發國際關注。國民黨立委傅崐萁1日在立法院質詢時，要求行政院長蘇貞昌說明如何防衛台灣，蘇揆回應強調以備戰來止戰，自己的國家自己救，遭傅譏諷「出一張嘴在防衛台灣」，引發蘇揆動怒嗆：「我在回答質詢，怎麼出一張嘴？那你也是出一張嘴」，隨後連罵7次「可恥」，「不要有投降主義，附和中共的說法，台灣會更有力」，傅也暴怒直言「我在講話請你閉嘴！」

立院今天邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關「日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」的專案報告並備質詢。

傅崐萁今天下午在立法院質詢時稱，現在俄羅斯和烏克蘭正在全面性交戰，全世界媒體都報導「下一個就是台灣」，要求蘇揆說明當兩岸交戰的時候，如何防衛台灣。

蘇貞昌表示，台灣從不求戰、也不畏戰，多少年來都是以備戰止戰，他不是說「我們沒有期望美國出兵」，而是說從來沒有把這個作為規劃，自己的國家自己救，對於相關盟國願意幫助台灣都非常感謝、肯定。

傅崐萁追問，台灣備戰已經很久了，若是兩岸發生戰爭，要怎麼防禦？蘇揆直言，「我們對於來犯敵人，無論是他怎麼樣來犯，就是怎麼樣禦敵、抗敵」，國防部有完整縝密的規劃因應，周邊國家也一再譴責破壞區域和平的國家；但此語遭傅當場嗆聲，「院長是出一張嘴在防衛台灣」，引發蘇揆動怒說，「我在回答質詢，怎麼出一張嘴？那你也是出一張嘴」。

國防部長邱國正緩頰稱，談到防衛作戰不是兒戲，不是光說不練，國軍就是最好的典範，養兵千日用在一時，現在國軍將戰訓本務作為養兵重點，「為誰而戰、為何而戰、怎麼來戰」要講的很清楚。

傅崐萁質疑，很多的孩子說他們入伍只打兩次靶，訓練中心一次、下部隊一次。邱國正反駁，不要散播錯誤訊息，如果要這樣一刀切的話，是不好談的，最後上戰場的不是軍事訓練役，而是常備役要上戰場，「不要誤會了」。

傅崐萁再問，這次俄羅斯對烏克蘭第一波就是空襲，未來若是遇到空襲如何因應？邱國正說，「委員講錯了」，第一波是以資電戰癱瘓情監偵，現在國軍的目標是強化戰備、保持用機動的方式。

傅崐萁隨後又嗆聲，不要用話術來欺騙所有國人；蘇貞昌回擊說，「我們決不用話術欺騙國人，這樣的話術（指傅崐萁說的話），長敵人志氣」，人家愛爾蘭人都可以拿木槍都還在訓練，「你講那什麼？為中共宣傳！哪像你這個樣子！不為台灣講話，做大外宣，為中國講話，可恥！你這種投降主義，最可恥！可恥！可恥！」

傅崐萁聞言動怒拍桌說，為了台灣這塊土地，2300萬人都會團結。蘇貞昌也不甘示弱地拍桌怒罵，「你為中共宣傳！烏克蘭所有的人回去保衛烏克蘭，感動全世界，不像你這種！你這投降主義！」隨後又怒罵3次「可恥」。

蘇貞昌又再度引用英國前首相邱吉爾名言，嗆傅崐萁說，卑躬屈膝換來的不是和平，而且還是會有戰爭，「上次就跟你講了，你這種言論就是綏靖主義」；傅不甘示弱地回嘴，美國前總統雷根說「不會讓每個人的孩子在亞洲的叢林、太平洋、歐洲流血」，代表美國不會出兵，因此要務實的看待台灣防衛的問題，不要任何的嘴砲、話術。

邱國正當場說，「我覺得委員蠻⋯⋯這個我不了解，為什麼委員認為只有委員一個人在保衛國家？國軍哪個團隊不在保衛國家？」且傅崐萁頻頻質疑，沒有任何一個國家會援助台灣，但國防部一再強調，台澎防衛作戰不是等外軍來的以後才開始準備，每年的演訓、操演都針對極有可能發生的事情來做應對，「委員為什麼一直強調我們（國軍）沒有要保衛國家？」

傅崐萁質疑，政府一直強調現在是台美關係最好的時候，但是台美FTA沒有簽，一流武器都沒有進到台灣，現在看到交戰的畫面，想想孩子們在這裡流血，身為這一代人、國會議員，到底為了防止台灣發生戰爭做了什麼？隨後播放烏克蘭戰火影片，強調跟美國談必須很務實，要購買能夠攔截所有飛彈的武器，不該以嘴砲、詐騙來面對台灣的防衛。

蘇貞昌酸說，傅崐萁講話的口氣跟國台辦、中國好像喔，「自從國民黨被你加入回來以後啊，離主流民意越來越遠啦！」

蘇貞昌還說，傅崐萁不譴責侵略者，還恐嚇受害者，並向聯合質詢的國民黨立委林思銘、葉毓蘭說，「你們兩個的時間都被他佔用了！講話的口氣跟中國好像喔！散播投降主義，鼓勵投降心態。你們（林思銘、葉毓蘭）的想法都跟他（傅崐萁）一致嗎？我絕不投降，我捍衛台灣，對於為中國宣傳的人，我深感不齒」。

蘇貞昌酸說，烏克蘭的老奶奶都起身反抗侵略者俄羅斯，讓世界感動，「這種領人民薪水，講投降主義，很可恥」；傅崐萁烙狠話說，「你如果投降我第一個槍斃你！不准投降！」蘇則笑出來說，「你是要為中國執行是吧？」