傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌譏：要替中國執行？

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，美國前總統川普日前公開稱「下一個就是台灣」，引發高度關注。國民黨立委傅崐萁1日在立法院質詢時，強調保衛國家不能出一張嘴，應該務實的看待，不能淪為嘴砲、話術，反遭行政院長蘇貞昌連罵超過7次「可恥」、「投降主義」；傅聞言動怒說，「你如果投降我第一個槍斃你！」蘇揆則反譏，「你是要為中國執行是吧？」

立院今天邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關「日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」的專案報告並備質詢。

傅崐萁今天下午在立法院質詢時稱，現在俄羅斯和烏克蘭正在全面性交戰，全世界媒體都報導「下一個就是台灣」，要求蘇揆說明當兩岸交戰的時候，如何防衛台灣。蘇貞昌表示，台灣從不求戰、也不畏戰，多少年來都是以備戰止戰，但此語遭傅當場嗆聲，「院長是出一張嘴在防衛台灣」，引發蘇揆動怒說，「我在回答質詢，怎麼出一張嘴？那你也是出一張嘴」。

傅崐萁隨後又嗆聲，不要用話術來欺騙所有國人；蘇貞昌回擊說，「我們決不用話術欺騙國人，這樣的話術（指傅崐萁說的話），長敵人志氣」，人家愛爾蘭人都可以拿木槍都還在訓練，「你講那什麼？為中共宣傳！哪像你這個樣子！不為台灣講話，做大外宣，為中國講話，可恥！你這種投降主義，最可恥！可恥！可恥！」

傅崐萁聞言動怒拍桌說，為了台灣這塊土地，2300萬人都會團結。蘇貞昌也不甘示弱地拍桌怒罵，「你為中共宣傳！烏克蘭所有的人回去保衛烏克蘭，感動全世界，不像你這種！你這投降主義！」隨後又怒罵3次「可恥」。

蘇貞昌又再度引用英國前首相邱吉爾名言，嗆傅崐萁說，卑躬屈膝換來的不是和平，而且還是會有戰爭，「上次就跟你講了，你這種言論就是綏靖主義」；傅不甘示弱地回嘴，美國前總統雷根說「不會讓每個人的孩子在亞洲的叢林、太平洋、歐洲流血」，代表美國不會出兵，因此要務實的看待台灣防衛的問題，不要任何的嘴砲、話術。

傅崐萁質疑，政府一直強調現在是台美關係最好的時候，但是台美FTA沒有簽，一流武器都沒有進到台灣，現在看到交戰的畫面，想想孩子們在這裡流血，身為這一代人、國會議員，到底為了防止台灣發生戰爭做了什麼？隨後播放烏克蘭戰火影片，強調跟美國談必須很務實，要購買能夠攔截所有飛彈的武器，不該以嘴砲、詐騙來面對台灣的防衛。

蘇貞昌酸說，「自從國民黨被你（傅崐萁）加入回來以後啊，離主流民意越來越遠啦！」他批評，傅不譴責侵略者，還恐嚇受害者，「（傅崐萁）講話的口氣跟中國好像喔！散播投降主義，鼓勵投降心態」，烏克蘭的老奶奶都起身反抗侵略者俄羅斯，讓世界感動，「這種領人民薪水，講投降主義，很可恥」；傅崐萁烙狠話說，「你如果投降我第一個槍斃你！不准投降！」蘇則笑出來說，「你是要為中國執行是吧？」

此外，國民黨立委葉毓蘭質詢時說，蘇貞昌說烏克蘭老奶奶抵禦侵略者，「只要敵人犯台，老娘也拼出去了！」蘇貞昌點頭稱是說，對，就是這樣，又指「妳（葉毓蘭）還不老啦！」