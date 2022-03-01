俄烏開戰　蘇貞昌：不主動求戰但一定積極備戰

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院針對俄羅斯入侵烏克蘭一事進行專案報告。面對外界把俄烏、台海局勢作類比，蘇貞昌強調，台灣與烏克蘭局勢不同，但更應自我警惕，捍衛國家是自己的責任。蘇表示，屈辱與姑息不會換得和平，台灣不主動求戰，也不會啟戰，但一定積極備戰堅守國家主權、自由民主，寸土不讓。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌表示，俄羅斯以武力入侵烏克蘭並強占烏國領土， 侵害其主權與領土完整，屬違反聯合國憲章及國際法規定的軍事行為，破壞區域及全球和平穩 定，我國政府已嚴正譴責，並呼籲俄方停止對烏國的軍事侵略，儘速恢復各方和平對話、理性解 決爭端，共同維繫區域局勢和平穩定。

「台灣作為國際社會的一員，願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。」蘇貞昌說，基於共享自由、民主、人權、法治等普世價值，願與全球民主夥伴密切 合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，除依照瓦聖納協議規定，對出口俄羅斯產品進行嚴格 審查，也將與國際盟友共同協調後續管制作法。

為避免俄烏軍事衝突影響我在烏國國人安全，政府已啟動緊急撤僑應變計畫，協助當地國 人離境避險，另也給予烏克蘭必要的人道援助。

儘管烏克蘭與台灣相距甚遠，但為妥慎應對此一衝突對國際及國內能源、糧食、物價及股匯市 等短中長期影響，本院會密切關注全球經貿變數，將可能的民生經濟金融衝擊降到最低。

另外，為嚴防境外勢力意圖藉由烏克蘭情勢，操作認知作 戰，破壞臺海和平穩定，政府會更積極加強防範 應對錯假訊息散布，以穩定社會民心士氣，也會 提升對臺海周邊軍事動態之各項監偵及預警作為，即時因應各種狀況。

蘇貞昌指出，台灣的黃豆及小麥等大宗物資原料多來自美國及巴西等國，未自俄羅斯及烏克蘭兩國進口，目前掌握的可使用量共約150萬噸，未來5個月供應無虞。飼料玉米來自俄、烏兩國僅占總進口量的1%多，在戰事發生前也已先請業者提前採購，目前掌握的可使用量，包含庫存及已訂購量約有260萬公噸，未來7個月能供應無虞，另將擴增倉儲空間，建立安全庫存，並加倍 擴大飼料玉米耕種面積至3萬公頃，以增加國產自給率。

俄、烏雖非我國最主要的工業材料進口國， 若兩國衝突連帶影響全球原材料供應，政府也會 密切掌握市場動態，確保國內生產不受影響。

另外，蘇貞昌也提到，俄烏軍事衝突牽動歐亞區域整體局勢，目前台海周邊及印太區域軍事動態皆在國安及國軍單位掌握之中。

國軍密切注意俄烏區域情勢發展，並嚴密掌控中共可能軍事行動之徵候，持續運用聯合情監偵，提升對台海周邊軍事動態之各項監偵及預警作為，同時強化危機應處。國軍將視情勢發展， 適切派遣在航機、艦及警戒待命兵力，對共軍執 行攔截及驅離等作為，也將研擬各項應變計畫，適時提升戰備等級，即時有力因應各種狀態，確保國家安全。

蘇貞昌指出，從俄羅斯入侵烏克蘭事件，我們更應自我警惕，捍衛自己國家是我們自己的責任，台灣人要為守護自己的土地努力，唯有自立自強，自助而後才能有人助。

台灣與烏克蘭局勢在地緣戰略、地理環境及 國際供應鏈的重要性均有所不同，臺灣位處第一 島鏈中間的特殊戰略位置，不僅有台灣海峽天險，更在全世界產業供應鏈中扮演舉足輕重的關鍵角色，全球民主友盟國家都對台灣安全、台海 的和平穩定與台灣的產業供應高度關注且堅定支持。

蘇貞昌強調，台灣是國際社會不可或缺的良善力量，也是國際安全體系重要一環，我們會全力捍衛台灣主權、守護自己國家的安全，也會跟全世界民主國家共同維護每個自由民主國家的主權，對有助於和平解決爭議，我們都會盡最大的努力，期盼 俄烏衝突能早日結束。政府也將密切關注國際局 勢變化，做好各項因應，尤其對臺海情勢，保持 高度警覺，更力求維繫整體民生經濟穩健。