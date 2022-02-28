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幕後／拜登派團訪台破「美國棄台論」　國安高層分析3大意義

▲▼拜登派5巨頭訪問台灣。（圖／總統府提供）

▲拜登派5巨頭訪問台灣。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

在俄羅斯以武力入侵烏克蘭掀起全球關注，而中國也藉此強化對台認知作戰，特定人士更操作「美國棄台論」等，但美國總統拜登（Joe Biden）隨即在1日派遣跨黨派訪團來台。對此，國安高層就時間點、成員組成，以及台美關係等面向，分析美方這次大動作訪台背後，所具有的3大意義，包括：台美資深訪團互動快又有效、展現美國對台海及區域和平與安全承諾的再保證，以及傳達對台海和平與安全的堅定支持。

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

對此，國安高層特別就當前烏俄大戰，中國強化對台認知作戰之際，分析美方大動作訪問台灣背後具有的「3大意義」。首先，是台美交往模式，資深代表團的新互動模式「快又有效」，他表示，這是拜登繼2021年4月派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）訪團後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台，顯見拜登政府有意在既有的台美各層級對話機制之外，另以指派跨黨派卸任資深官員訪團的模式。

國安高層指出，白宮高層定期來台與我國高層互動的模式，除了展現美國對台灣支持「堅若磐石」外，也為雙方高層建構一直接訊息傳遞的平台。

他舉例，去年陶德訪團於返美後，美國隨即研議決定捐贈我國疫苗，後來則是在去年6月美國聯邦參議員訪問團訪台時，由達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）參議員正式宣布。

此外，去年6月，美方決定重新恢復台美延宕多年的TIFA會談等，顯見透過資深訪團，為台美雙方高層傳遞訊息的新互動模式，可謂溝通「快又有效」。

在訪問時機方面，第二大意義是展現了美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。國安高層表示，拜登政府在剛在今年2月11日發表《印太戰略》（Indo-Pacific Strategy），再次強調美國將與地區內外的夥伴合作，維護台海的和平與穩定，支持台灣自我防禦能力。

因此，國安高層認為，該團在《印太戰略》報告發表後的半個月內即訪台，表示美國以實際行動，展現美國在印太戰略報告中所強調對台灣的重視。

在當前國際局勢之下，烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵而變動複雜，台海及印太局勢也受到國際注目。因此，國安高層指出，近期不乏境外勢力與在地協力者操作認知作戰，將台海情勢與烏克蘭情勢進行比較，甚至操作「西方無用論」或「美國棄台論」等，台美雙方皆對此認知作戰的操作有充分掌握。

國安高層更點出美國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前接受專訪時所提出的，「台灣關係法」是一獨有工具，美國與烏克蘭或其他國家並無類此工具，此亦說明美國可以多種方式支持台灣之承諾。

因此，他強調，拜登政府在此時此刻，再次派遣「重量級」、「跨黨派」的訪團「搭乘專機」來台灣，就是以實際行動，展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。

最後，在訪團成員組成方面，透過重量級卸任國安高層官員訪台，傳達對台海和平與安全的「堅定支持」。國安高層表示，攤開這次訪團名單，訪團團員背景均以「國防」及「國安」為主，對國際整體外交態勢、軍事行動策略與部署，以及區域安全情勢等均有深入了解。他認為，美國顯然期盼透過此次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。

▼美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）。（圖／路透）

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