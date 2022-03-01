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立院朝野團結挺烏克蘭　柯建銘嘆難得：歷史時刻令人動容

▲▼頓內茨克人民共和國親俄勢力、俄羅斯正規軍開著坦克進入烏克蘭頓內茨克州。（圖／路透社）

▲頓內茨克人民共和國親俄勢力、俄羅斯正規軍開著坦克進入烏克蘭頓內茨克州。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，立法院1日發表朝野黨團共同聲明，譴責俄羅斯政府並呼籲台灣參與遏止侵略行徑的反制措施，同時與在烏國的國人保持聯繫，並提供烏克蘭所急需醫療救援等物資。對此，民進黨團總召柯建銘透露，今天上午只花了半小時朝野就達成共識，是有史以來最快速、有高度共識的一次，並引述蘇揆談話內容稱，「在這個歷史時刻，格外令人動容」。

柯建銘今天以「台灣，是國際社會中不可或缺的良善力量」為題撰文表示，今天上午他與國民黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智協商，討論立院如何表示對於俄羅斯入侵烏克蘭的立場，各黨團在會議上幾乎沒有太多意見，只稍做文字修改，半小時內就達成了共識，「印象中，這是有史以來，各黨協商決議文字，達成共識最快的一次，顯見朝野各黨對於聲援烏克蘭，以及譴責俄羅斯濫用武力侵略他國之行為，皆有高度共識，實屬難得」。

柯建銘並引述行政院長蘇貞昌進行「日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告」時內容：「現在台灣人引以為傲的民主自由，是一代代台灣人用青春、用血淚拚搏出來的，從『時代革命』（指香港紀錄片）對照此時此刻的烏克蘭局勢，更加映照出威權主義擴張的危機，位處民主防線最前緣，台灣始終堅定站在對抗威權的第一線，我們也必須更加有所警覺」；「台灣的每一步，也牽動著世界的未來。屈辱與姑息不會換得和平，台灣絕不主動求戰、也不會啟戰，但我們一定積極備戰，堅定守護國家主權、自由民主，寸土不讓，保國衛民，絕不屈服。」

柯建銘說，待蘇揆報告結束，全場不分黨派的立法委員，起立鼓掌。在這個歷史時刻，格外令人動容。

立法院朝野黨團共同聲明如下：

1. 對於俄羅斯政府違反《聯合國憲章》非法動用武力，侵犯烏克蘭主權及領土，破壞區域及全球的和平穩定，予以最嚴厲之譴責，並強烈呼籲俄羅斯政府儘速停止軍事侵略行動。

2. 支持國際社會為停止俄羅斯侵略烏克蘭之各項因應作為，要求中華民國政府積極與國際社會協調合作，參與遏止侵略行徑的反制措施，並呼籲各方儘速恢復和平對話，以理性方式解決爭端。

3. 目前在烏克蘭仍有國人尚未撤離，中華民國政府應持續採取保護僑民相關作為，與我仍在烏國國人保持密切聯繫，隨時提供撤離及所需各項協助；與基於人道主義考量，及時提供烏克蘭所亟需的醫療救援等物資；並積極協助滯留我國之烏克蘭人。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告烏俄戰爭&amp;福島食品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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