今日烏克蘭明日台灣？　蘇貞昌批：這樣比擬不倫不類

記者楊蕓／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，台海情勢也備受關注，對於外界憂慮「今日烏克蘭，明日台灣」，行政院長蘇貞昌1日在立法院答詢國民黨立委曾銘宗時怒批，這樣比擬是「不倫不類」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗質詢時問烏俄戰爭對兩岸關係的影響，蘇貞昌表示，外界一直拿烏克蘭比擬台灣，其實是不倫不類，因為台灣的地緣政治、地理環境以及在世界產業鏈中的重要定位，與烏克蘭不能相比，他希望大家記取，任何國家破壞和平、用武力遂行意志的行為，都會受到全世界譴責，像這次連教宗、瑞士都出來譴責俄羅斯、支持烏克蘭。

針對日本前首相安倍指出，俄羅斯入侵烏克蘭事件，預告中國大陸如何對付台灣。對此，蘇貞昌表示，烏克蘭人團結抵抗侵略國龐大的武力，起先許多分析都對比兩國兵力，幾架飛機、軍艦好像算術課，但烏克蘭79歲老奶奶拿著木槍防衛、老爺爺到軍營報到，體育明星保家衛國，連選美皇后也穿上軍裝，讓世界感動，因此很多國家把飛彈送往烏克蘭，這就是他一直說的「哪怕只剩一隻掃帚，我都跟你對抗，只要我們展現團結與不容侵略決心，全世界都會來幫忙。」

蘇貞昌強調，現在全世界都在譴責俄羅斯，祭出經濟制裁，導致俄羅斯股市、匯市崩跌，人民搶著領錢的現象，情勢已不如俄羅斯起先預估兩天佔領烏克蘭，相信世界良善的力量會發揮作用，也足以做中國的警惕，台灣的自立。