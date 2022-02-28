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快訊／拜登訪台「5巨頭」詳細背景一次看！　傳達支持台海和平

記者陶本和／台北報導

在俄羅斯以武力入侵烏克蘭掀起全球關注之際，美國總統拜登（Joe Biden）1日派遣重量級、跨黨派訪團來台，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領，攤開成員名單，背景均以「國防」及「國安」為主，美國有意以此次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。

▲▼拜登派5巨頭訪問台灣。（圖／總統府提供）

▲拜登派5巨頭訪問台灣。（圖／總統府提供）

在成員方面，包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

有關這次訪團名單，訪團團員背景均以「國防」及「國安」為主，對國際整體外交態勢、軍事行動策略與部署，以及區域安全情勢等均有深入了解。對此，國安高層認為，美國顯然期盼透過此次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。

首先，前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen），他曾於2007年10月至2011年9月擔任美軍參謀首長聯席會議主席，跨任小布希政府及歐巴馬政府時期，擁有豐富軍事經驗；而參謀首長聯席會議主席一職，是美軍（U.S. armed forces）排序最高且最資深之軍職官員，為總統、白宮國安會、國防部長及國土安全部的主要軍事顧問。

前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy），他曾擔任歐巴馬政府之國防部主管政策次長，曾於2014年及2015年兩度率「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團訪台。

傅洛依與現任白宮國安會印太事務協調人坎博（Kurt Campbell）共同創辦「新美國安全中心」（CNAS），後來在2017年與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）創辦「WestExec Advisors」戰略顧問公司，與拜登政府領導階層關係密切友好，現仍被視為下任美國防部長的熱門人選。

第三位成員是前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O’Sullivan），他是現任哈佛大學國際實務教授，曾於2004年至2007年間，在小布希政府時期之國安會主管伊拉克及阿富汗議題，並曾擔任美、日、歐「三邊委員會」（Trilateral Commission）之北美代表，熟悉美、日、歐三邊重要議題，特別關注經濟及能源議題。現亦為「WestExec Advisors」戰略顧問公司的資深顧問。

另外，前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green），他曾擔任美國防部亞太事務資深顧問，並在小布希政府期間，於2004年至2005年擔任國安會亞洲事務資深主任，負責台灣事務，對台灣甚為友好。

事實上，葛林也曾多次訪台，最近一次是於2017年10月率美國「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團訪台，期間曾晉見蔡英文。

至於前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros），他在歐巴馬政府國安會負責台灣事務長達6年，熟稔對台事務。他也曾多次訪台，曾於2016年4月隨美前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前亞太助卿坎博（Kurt Campbell）、前亞太副助卿薛瑞福（Randy Schriver）等訪台期間，晉見即將就職的蔡英文總統當選人。

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