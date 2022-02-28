烏俄會談時間確定！台灣下午5時登場　場地照片曝光

▲白俄羅斯外交部公開烏俄會談場地的照片。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭談判代表團已抵達白俄羅斯。俄羅斯衛星通訊社最新消息，依據俄羅斯代表團團長、俄羅斯總統助理梅金斯基的說法，烏俄談判將於格林威治時間28日上午9時（台灣28日下午5時）登場，俄方有意在與烏克蘭的談判中達成一項符合雙方利益的協議。他並未公開烏克蘭談判代表團成員，但透露級別相當高。

報導指出，烏克蘭代表團稍早乘坐波蘭直升機抵達白俄羅斯，談判將在1.5個小時內開始。白俄羅斯外交部發言人格萊茲（Anatoly Glaz）28日稍早表示，談判將在雙方代表團到齊之後立刻展開。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前表示，烏克蘭代表團將在普里皮亞季河附近的「烏克蘭－白俄羅斯」邊界，在無任何先決條件的情況下，與俄羅斯代表團會面談判。但他也說，對於會談結果抱持懷疑態度，「老實說，我實在不相信這次會談的結果，但姑且一試吧。」

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