至少犧牲5萬士兵！俄衛生部文件曝光　普丁下一步恐動用化武

▲俄羅斯預計在這次的烏俄戰爭中,犧牲至少5萬名俄軍。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

根據一份外流的俄羅斯衛生部文件顯示,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)預計在這次的烏俄戰爭中,犧牲至少5萬名俄軍,莫斯科也正在替「大規模緊急醫療」狀況進行準備,甚至有專家認為,一旦戰況陷入膠著,俄羅斯還可能動用化學武器。

綜合外媒報導,烏俄衝突持續升級,俄軍不斷朝烏克蘭首都基輔包圍,目前約有3500名俄軍在戰鬥中陣亡。匿名消息人士指出,普丁並沒有被這個傷亡人數嚇到,因為從外流的俄羅斯衛生部文件可以發現,莫斯科早已做好至少5萬名士兵犧牲的準備。

EXCLUSIVE: I have been given a copy of document issued today by Russian Ministry of Health. It indicates Russia is anticipating a massive medical emergency & has ordered health organisations to immediately identify medical staff ready to relocate & work. pic.twitter.com/iwl7NwqbZ8