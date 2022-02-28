至少犧牲5萬士兵！俄衛生部文件曝光　普丁下一步恐動用化武

▲俄羅斯預計在這次的烏俄戰爭中，犧牲至少5萬名俄軍。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據一份外流的俄羅斯衛生部文件顯示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）預計在這次的烏俄戰爭中，犧牲至少5萬名俄軍，莫斯科也正在替「大規模緊急醫療」狀況進行準備，甚至有專家認為，一旦戰況陷入膠著，俄羅斯還可能動用化學武器。

綜合外媒報導，烏俄衝突持續升級，俄軍不斷朝烏克蘭首都基輔包圍，目前約有3500名俄軍在戰鬥中陣亡。匿名消息人士指出，普丁並沒有被這個傷亡人數嚇到，因為從外流的俄羅斯衛生部文件可以發現，莫斯科早已做好至少5萬名士兵犧牲的準備。

EXCLUSIVE: I have been given a copy of document issued today by Russian Ministry of Health. It indicates Russia is anticipating a massive medical emergency & has ordered health organisations to immediately identify medical staff ready to relocate & work. pic.twitter.com/iwl7NwqbZ8 — Emma Burrows (@EJ_Burrows) February 25, 2022

《ITV News》記者巴羅斯（Emma Burrows）取得的俄國衛生部文件顯示，莫斯科正要求各級醫療單位做好準備應對「大規模緊急醫療」狀況，要求醫護人員向到指定醫療單位待命，被徵招的醫護人員包含心臟、外科和兒科醫生，以及麻醉師、放射科、護理師與傳染病專家。

儘管這份文件中並沒有提到烏克蘭，但隨著戰事升溫，外界也擔心俄羅斯會出動更致命、更殘酷的武器。化學武器專家布雷頓戈登（Hamish de Bretton-Gordon）就表示，「若俄羅斯陷入困境，如果他們使用了化學武器，我也一點都不會感到訝異。」