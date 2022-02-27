2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今（2/27）17時最新預報，明天開始東北季風減弱整體氣溫將回升，僅迎風面東半部、北部山區有零星短暫雨，其他地區多為多雲到晴。明天西半部、東北部清晨低溫為14至16度，花東約17至18度，沿海空曠地區可能再略低。但白天起個地即可回溫，高雄以北到東半部高溫都可來到24至27度，屏東更可達29度。

氣象局表示，時序進入春天，未來一週將是冷暖空氣交替頻繁、將受兩波冷空氣影響，尤其北部和東北部每1至2日就會有一波天氣變化，可說是乍暖還寒，中南部則要持續留意日夜溫差較大。

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氣象局說明，明天連假最後一天（2/28）到後天（3/1）個地舒適、天氣穩定，僅東部、北部山區有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴，但西半部需留意日夜溫差，澎湖、金馬等離島則要留意局部霧和低雲。預計週三至週四（3/2、3/3）受東北季風影響迎風面水氣將增多，屆時北部和東北部又會略轉涼，屆時迎風面雲量增加、需留意局部短暫雨，但對其他地區影響不大，仍可維持多雲到晴。

氣象局說，週五（3/4）東北季風減弱氣溫又會回升，東半部和北部山區有局部短暫雨發生，其他地區仍為多雲到晴。週六（3/5）冷空氣再訪，北部週六當天即降溫，週日開始則是各地有涼意，期間北部至東北部低溫又會下探14度左右，且迎風面有短暫雨發生，其他地區也會轉多雲。