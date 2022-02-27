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今晨9.8℃！3波冷空氣接力　「劇烈變天」時間曝

（圖／氣象局）

▲氣象局今晨對台南市、澎湖縣發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

3波冷空氣接力！中央氣象局觀測，今天（27日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的9.8度。氣象專家吳德榮表示，周三小股東北風增強，冷空氣很弱；周六另一波東北季風南下，迎風面大台北及東半部天氣轉變，冷空氣比前波強，乍暖還寒，氣溫的變化感受上會比較劇烈。

氣象局對台南市、澎湖縣發布「濃霧特報」，今清晨至上午西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，澎湖、台南已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低，請注意。

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氣象局說，今有一小股東北季風增強，這波冷空氣只有對北台灣高溫有影響，所以北部及宜花地區的高溫會稍降，回到19至21度左右，中南部及台東約24、25度，南部及恆春半島26度；各地夜間清晨還是偏冷，今天清晨在西半部及東北部低溫落在13至15度之間，局部地區輻射冷卻作用較為明顯，低溫甚至接近10度附近，花東地區則大多在16至18度。

氣象局指出，今天降雨以迎風面的基隆北海岸、北部山區、東半部地區的局部短暫雨為主，為多雲、偶飄雨的形式，不是大範圍長時間不間斷的降雨，中南部地區則是水氣偏少、晴朗的天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一、周二東北季風減弱，台灣附近吹起溫暖的東南風，東半部地區高溫可以來到24至26度，西半部高溫可達26至29度，相當溫暖舒適；水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區和北部山區有零星降雨。

氣象局表示，周三東北季風增強，北台灣高溫略降，回到20度初頭，中南部溫度變化不大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四、周五東北季風減弱，北台灣氣溫又逐漸回升，降雨縮減為東半部地區，北部偏山區，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周六隨著另一東北季風增強，北台灣天氣又再次轉涼；降雨範圍以北部及東半部地區的局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今大台北雲量稍增仍為多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部多雲時晴偶有零星短暫降雨，北舒適、南微熱、早晚涼、日夜溫差大；周一、周二各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率，氣溫再升，北部、東部高溫升至28度，中南部更達30度以上，各地白天微熱早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨易有輻射霧出現。

吳德榮分析，周三小股東北風增強，冷空氣很弱，迎風面大台北及東半部有局部短暫降雨，氣溫略降；周四、周五東北風減弱，北台灣天氣好轉、氣溫回升，東半部仍有局部短暫降雨的機率；周三至周五桃園以南持續晴朗穩定、白天微熱、早晚涼、日夜溫差大的天氣，西半部清晨易有輻射霧發生。

吳德榮提醒，周六另一波東北季風南下，迎風面大台北及東半部天氣轉變，冷空氣比前波強，最新模擬強度雖未達冷氣團等級，但乍暖還寒，氣溫的變化感受上會比較劇烈，應注意；不過，為期末模擬，需再觀察模式的調整。

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