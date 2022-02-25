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228連假「溫差破10度」天氣變化時程出爐！收假日又變天

▲▼冬天,冷氣團,回暖,冬陽,太陽,路人,行人,。（圖／記者林敬旻攝）

▲連假期間各地天氣穩定溫暖。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始就是228連假，由於沒有明顯天氣系統影響，各地天氣都較為穩定且溫暖。天氣職人吳聖宇表示，明日有低壓帶動北風南下，大台北、桃竹苗、東部雲量較多，局部地區可能飄雨，各地白天溫暖，早晚則較冷仍只有14度，溫差可達10度左右，而收假日受鋒面影響天氣會再有變化。

吳聖宇在臉書貼文表示，明日大台北、桃竹苗雲量偏多，有低雲或濃霧發生的機會，局部地區有些短時間的小雨或飄雨，山區因為地形的影響，出現降雨的機會較高，東半部局部地區有小雨或飄雨。中南部以多雲或晴的天氣為主。

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明日北台灣受到北風影響，溫度稍涼，高溫18-20度，中部及花東地區高溫23-24度，南部可以到25-26度以上，夜晚到隔天清晨中北部、東北部低溫14-15度，南部及花東地區低溫16-17度。

▲▼228連假天氣。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼228連假天氣。（圖／ETtoday攝影中心）

▲228連假天氣預測。（圖／ETtoday攝影中心）

周日較弱大陸高壓南下，台灣附近東北季風稍微增強，基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，台北盆地內、桃園到新竹一帶以及台東地區的雲量較多，可能會有些陰霾，苗栗以南的中南部地區仍不受影響，維持多雲或晴的天氣。

周日北部、東北部高溫維持18-20度，花東地區高溫21-23度，中部地區高溫23-25度，南部高溫可以到26-27度，夜晚到隔天清晨中部、北部、東北部低溫14-16度，南部及花東地區低溫16-18度。

下周一大陸高壓遠離，東半部雲量稍多偶雨，其他地方都是多雲或晴的天氣，預估將是連續假期中天氣最好的一天，溫度也將較為明顯的上升，直到下周二、三會再有下一波微弱鋒面接近，屆時天氣才會再有新的變化產生。

而下周一預估北台灣高溫可以到22-24度，陽光明顯的話甚至可以到25-26度，中部及花東地區高溫也可以到25-27度，南部高溫27-28度以上，夜晚到隔天清晨中部、北部、東北部低溫16-18度，南部及花東地區低溫18-20度。

▲▼氣象局228連假天氣預報。（圖／氣象局提供）

▲連假各地回溫。（圖／氣象局提供）

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