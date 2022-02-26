變天速度快！明最凍13度2區迎雨　未來1周「強冷空氣襲台」機率曝

▲連假期間各地天氣溫暖。（圖／記者林敬旻攝）



記者李宜秦／台北報導

今天是228連假第一天，各地天氣穩定且溫暖，不過入夜溫度仍偏低，中南部須留意日夜溫差大。明日有股東北風南下，迎風面降雨機率提高，北、東部高低溫略降1度，中北部低溫約13度。根據預報顯示，未來一周都沒有強冷空氣影響，但天氣變化較快速。

臉書專頁天氣風險貼文指出，明日有股東北風南下，來得快去得也快，影響時間只有週日一天，影響範圍以北部與東半部為主，迎風面北海岸與東半部山區可能會有陣雨發生，其他地區則較不受影響，還是多雲或多雲時晴的穩定天氣。

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▲明日白天溫度較高，入夜溫差大。（圖／記者湯興漢攝）

伴隨東北風增強伴隨南下的冷空氣，將會使得北部東半部在週日時高低溫略降1度，幅度不是很大。西半部則是日夜溫差大的型態，中北部低溫13-14度，高溫20度左右，南部低溫14-17度，高溫24-26度左右，日夜溫差都有近10度。

到了下周一，台灣附近風場又轉為偏南風，預期各地天氣不錯，僅東南部短暫雨，且氣溫都會再回升，白天高溫全台都在24-25度或更高。未來一周都沒有強冷空氣影響，但天氣系統轉變快速，常常一兩天就是一波降雨降溫然後又升溫的過程。