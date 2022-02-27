今中南部微熱上看26度　未來一週天氣變化多！2波冷空氣襲台時間曝

▲今天西半部溫暖，但還需留意日夜溫差。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

民間氣象單位天氣風險公司WeatherRisk表示，昨日台灣北方有一小型低壓發展，帶來局部微弱北風。今天（2/27）則受到較弱的東北季風影響、雲量較多，東北部迎風面有短暫陣雨，東部沿海則容易有短暫較大雨勢發生，西半部則不受影響仍可維持多雲到晴的好天氣。

天氣風險公司表示，今天北部受到較弱的東北季風影響、雲量較多，東北部迎風面有短暫陣雨，由於東北季風不強，花東外海為偏東風環境，東半部、屏東沿岸受風向交會影響，有較小的對流雲發展，可能為沿海帶來短暫較大的雨勢，若連假要前往東半部旅遊需稍加留意。西半部則不受東北季風影響，維持晴到多雲的好天氣，但還需留意日夜溫差。

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中央氣象局則預測，今天受微弱的東北季風影響北部、宜花高溫稍降，將在19至21度間，中部、台東和昨天相似氣溫在24至25度間，南部至恆春半島高溫可來到26度。但各地夜間清晨仍偏冷，今天清晨西半部、東北部低溫多在13至15度間，局部地區受輻射冷卻影響甚至接近10度，中南部地區還需留意日夜溫差。今天迎風面基隆北海岸、北部去區、東半部有局部短暫雨，但降雨範圍不大、時間也不長，中南部則是多雲到晴的好天氣。

天氣風險公司預測，未來一週北方冷空氣偏弱，南方副熱帶高壓有略增強的趨勢，台灣介於冷暖氣團中間，大致受到東北季風與高壓迴流交替影響，迎風面的東北部小變化較多，今晚到週二（3/1）將轉偏東至偏南風環境，各地明顯回溫，週三到週四（3/2、3/3）上半天東北季風略增強，北東部轉濕涼，週四下半天到週五（3/4）再轉偏東到偏南風環境回溫，且預計週六（3/5）再有一波東北季風南下，北東部再轉濕冷天氣。

天氣風險公司表示，未來一週預計2至3天就有一波變化，但由於天氣系統都不強，因此中南部天氣大致穩定，但擴散條件將較差，中南部民眾還需留意空氣品質。