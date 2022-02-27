　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！　陳吉仲：每公頃補助現金9萬

▲▼低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！　陳吉仲急啟動：每公頃補助9萬 。（圖／農糧署提供）

▲低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！陳吉仲表示，3月1日起啟動救助。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

受2月寒流低溫及連續降雨影響，農損以改良種芒果和草莓最為嚴重，其中，草莓截至目前統計損失約3500萬元，又以苗栗縣最慘3200萬元，農委會主委陳吉仲今（27日）到苗栗大湖鄉了解災情表示，將啟動天然災害現金救助1公頃9萬元。

苗栗縣政府說明，全縣草莓種植面積約450公頃，統計至2月24日為止，因寒害及下雨造成農損的面積逾160公頃、金額超過3200萬元，第2期花產量大且品質優，又有228連假加持，但天公不作美，水傷、落果及葉枯病、角斑病危害，雪上加霜，讓莓農期待落空，大量損害或發霉的草莓，只能篩選後以每公斤35元賣到加工廠。

陳吉仲現場指出，將在3月1日公告辦理現金救助，並指示農糧署立即協助農友將草莓安排冷鏈、加工事宜，防檢局及苗栗區農業改良場協助處理新型病蟲害之用藥，並鼓勵農友未來可再加強病蟲害整合管理（IPM）及參加產銷履歷等，以提升安全品質，讓消費者吃得更安心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲說，在寒流影響台灣之前，已經請農委會各所屬機關提醒農友嚴防寒害，本次寒流不只低溫，還持續下雨，造成草莓水傷腐爛，在放晴後可能還會有遲發性災損，草莓受到寒流及連續降雨影響，災損相當明確，已達到現金救助標準，救助額度為每公頃9萬元，籲請草莓受損農友自3月2日起於10日內向公所提出申請。

農糧署提醒，農友要在公告次日起10日內向公所提出申請，也請苗栗縣政府及所轄公所，儘速辦理勘查、抽查認定程序送中央審核撥款，讓受災農民可早日獲得現金救助。另為利農友及早復耕，除請公所儘速勘災拍照外，農友可以將損害情形及田區位置之背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，併於申請期間向公所提出，保留災損證據，維護請領救助金權益。
 

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書
川普改批普丁侵烏「令人震驚」　警告：戰火恐引世界大戰
俄軍準備包圍基輔！情報揭「多軸心推進中」　最新戰況曝光
北宜公路2機車對撞　黃牌騎士爆頭慘死
國家軍力強度「台灣排13」贏以色列　鄉民見1數據笑了
台劇資深演員突曝「不良於行」　清創手術病況曝光
對俄剩2選項！拜登：制裁或「第三次世界大戰」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

至少舖個紙箱！愛車被阿嬤拿來「曬鹹菜」超崩潰　釣出一票苦主

國家軍力強度「台灣排13」贏以色列　日本第4！鄉民見1數據笑了

低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！　陳吉仲：每公頃補助現金9萬

逾半未婚女性不想跟公婆住　八年級女教師：在娘家可以只穿內褲

快訊／桃園幼兒園群聚擴大　3校+1課照中心緊急停課14天

台灣沒地方躲！他支持「恢復1年徵兵制」：否則戰爭只能等死

被逼去打仗！年輕俄兵「遭烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面　惹心疼

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

KKBOX風雲榜／動力火車壓軸連唱3金曲　暈船神曲《走建國路回家但後座少ㄌ泥》

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

2兄弟打電動誤將「手把甩飛」　見砸壞電視秒崩潰：對不起～

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

至少舖個紙箱！愛車被阿嬤拿來「曬鹹菜」超崩潰　釣出一票苦主

國家軍力強度「台灣排13」贏以色列　日本第4！鄉民見1數據笑了

低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！　陳吉仲：每公頃補助現金9萬

逾半未婚女性不想跟公婆住　八年級女教師：在娘家可以只穿內褲

快訊／桃園幼兒園群聚擴大　3校+1課照中心緊急停課14天

台灣沒地方躲！他支持「恢復1年徵兵制」：否則戰爭只能等死

被逼去打仗！年輕俄兵「遭烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面　惹心疼

2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

分析俄羅斯侵烏「4大戰線」！　美智庫：恐從南方包夾強取基輔

歌王養老院確診「情況不樂觀」肺部病變　昔暴瘦坐輪椅慘遇翻車意外

女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

228連假台南旅遊人氣旺　觀光景點活動精彩踏青最逍遙

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書

愛犬異常狂吠警告　塑膠味飄來「馬達竄火花」...險釀災牠救全家

國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

曹格13歲兒子近照曝！　跟媽出門「帥樣掀暴動」…網：放開那男孩

胡瓜被CUE裝傻「籃籃火速補槍」　他被講出年紀氣敲頭

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

快訊／連假第二天「暴增16例本土」

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　劇烈變天時間曝

桃園幼兒園+10！延燒3家庭6人未滿10歲

普丁騎虎難下　台大醫曝各國最新動作：可能有轉圜

台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」！簡訊曝

快訊／連假第2天！國3成大型停車場　「紫爆」路段曝

如何評價烏克蘭總統？　網推爆「光這1點就贏了」

俄烏戰爭「看清10種台人！」　律師勸遠離

俄兵被逼去打仗「被烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面

美國為何不出兵？　他曝4大原因

林昶佐要台強化國防　謝和弦1反問讓6000人朝聖

6台生終於吃到台灣味！46小時逃出烏克蘭

更多熱門

相關新聞

專家：白蘿蔔切開「有黑斑」別吃！

專家：白蘿蔔切開「有黑斑」別吃！

「菜頭」是蘿蔔別名，取諧音「彩頭」有吉祥喜氣含意，農糧署表示，國產白蘿蔔正當季，要傳授挑選3口訣外，若發現切開有黑斑，就要趕快丟掉不能吃，代表營養不良，更可能感染了黑腐病菌絲。

未來一週天氣變化多　2波冷空氣襲台時間曝

未來一週天氣變化多　2波冷空氣襲台時間曝

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

採草莓選最鮮紅！專家激推「內湖一號」

採草莓選最鮮紅！專家激推「內湖一號」

澎湖箱網千尾海鱺慘死損失百萬　花生也全軍覆沒

澎湖箱網千尾海鱺慘死損失百萬　花生也全軍覆沒

關鍵字：

農委會農糧署苗栗縣政府大湖鄉草莓天然災害現金救助陳吉仲低溫雨傷寒害農損災損

讀者迴響

熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

百萬YTR白目闖烏俄前線開直播！下秒炸彈射來GG了

陶晶瑩又沒約小S被罵對話曝！

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

俄準備談判　慘被烏克蘭秒拒

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

滯烏男星出門「遭烏克蘭人開槍追殺」！驚恐影片曝

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面