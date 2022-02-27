低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！　陳吉仲：每公頃補助現金9萬

▲低溫雨傷「苗栗草莓損失3200萬」！陳吉仲表示，3月1日起啟動救助。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

受2月寒流低溫及連續降雨影響，農損以改良種芒果和草莓最為嚴重，其中，草莓截至目前統計損失約3500萬元，又以苗栗縣最慘3200萬元，農委會主委陳吉仲今（27日）到苗栗大湖鄉了解災情表示，將啟動天然災害現金救助1公頃9萬元。

苗栗縣政府說明，全縣草莓種植面積約450公頃，統計至2月24日為止，因寒害及下雨造成農損的面積逾160公頃、金額超過3200萬元，第2期花產量大且品質優，又有228連假加持，但天公不作美，水傷、落果及葉枯病、角斑病危害，雪上加霜，讓莓農期待落空，大量損害或發霉的草莓，只能篩選後以每公斤35元賣到加工廠。



陳吉仲現場指出，將在3月1日公告辦理現金救助，並指示農糧署立即協助農友將草莓安排冷鏈、加工事宜，防檢局及苗栗區農業改良場協助處理新型病蟲害之用藥，並鼓勵農友未來可再加強病蟲害整合管理（IPM）及參加產銷履歷等，以提升安全品質，讓消費者吃得更安心。

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陳吉仲說，在寒流影響台灣之前，已經請農委會各所屬機關提醒農友嚴防寒害，本次寒流不只低溫，還持續下雨，造成草莓水傷腐爛，在放晴後可能還會有遲發性災損，草莓受到寒流及連續降雨影響，災損相當明確，已達到現金救助標準，救助額度為每公頃9萬元，籲請草莓受損農友自3月2日起於10日內向公所提出申請。

農糧署提醒，農友要在公告次日起10日內向公所提出申請，也請苗栗縣政府及所轄公所，儘速辦理勘查、抽查認定程序送中央審核撥款，讓受災農民可早日獲得現金救助。另為利農友及早復耕，除請公所儘速勘災拍照外，農友可以將損害情形及田區位置之背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，併於申請期間向公所提出，保留災損證據，維護請領救助金權益。

