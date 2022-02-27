烏俄戰火無情！韓國瑜看一張照片感嘆：執政者最高任務是保護人民

▲一名烏克蘭父親上戰場前和女兒道別。（圖／翻攝推特）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯24日閃電出兵烏克蘭，震驚世界，各國領袖也紛紛發聲譴責，對此，前高雄市長韓國瑜27日在臉書貼出一張照片，並感嘆，戰爭的輸贏結果改變不了戰爭的可怕與殘酷，「任何國家的執政者，都應該要以保護人民生命、財產安全為最高之任務！」

韓國瑜指出，一場戰爭的孰是孰非和輸贏結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷。看著那位將赴戰場的烏克蘭父親哭紅眼眶和女兒道別，女兒在上巴士時，這對父女又一度不捨分離再度相擁而泣，鼻酸畫面讓人心感同悲，「戰火無情、和平無價、人民無辜。」

韓國瑜表示，人命、鮮血、和流離失所—這場戰爭在烏克蘭土地上以及人民身上所造成的傷害，是任何盟友的經濟制裁、支援聲量，都挽救不回也彌補不了的，「任何國家的執政者，都應該要以保護人民生命、財產安全為最高之任務！」

韓國瑜感嘆，「蒼蒼蒸民，誰無父母？提攜捧負，畏其不壽。誰無兄弟？如足如手。誰無夫婦？如賓如友。生也何恩，殺之何咎？」，當戰爭發生時，很多人都是那個忍悲含痛、依依不捨的父親，很多人也都是那個和爸爸哭著道別、不知道何時才能再相見的小女孩，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。」