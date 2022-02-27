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社會 社會焦點 保障人權

回家了！品田山2男墜谷罹難　直升機今運送遺體下山

▲品田山2墜谷者找到了　山搜隊花16h戰勝風雪、山險送他們回家。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣消防局山搜隊與空勤總隊一起合力協助2名罹難者下山。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

新竹縣消防局昨日早上接獲轉報，於品田山斷崖發生一團6人的輕行登山團，其中50歲的吳男、67歲陳男不慎跌落山谷意外。27日上午8點半左右，山搜隊員以及空勤總隊直昇機已順利將2具遺體護送抵達竹東中油鑽探工程處，待殯儀館相驗後還給家屬料理後事。

26日一團6人輕行登山團在品田山發生2山友墜谷意外，消防局接近午時與空勤總隊一同出發上山，下午4點左右山搜隊員們在品田山第一斷崖正下方，利用空拍機發現第一具、67歲陳姓山友的遺體，人員不斷克服冰雪及落石，大約1小時後才成功垂降到第一斷崖下方100公尺外，近距離靠近陳男遺體。

▲品田山墜谷找到1人！殘雪+山勢險峻吊掛現瓶頸　另1人還再找。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼搜救人員利用空拍機找到陳男身影，花了1個小時才順利垂降到陳男附近100公尺的位置。

▲品田山墜谷找到1人！殘雪+山勢險峻吊掛現瓶頸　另1人還再找。（圖／記者陳凱力翻攝）

人員繼續搜索第二名墜谷者、當時試圖伸手拉陳男一把，結果自己也不幸墜谷的吳姓領隊，終於在同日順利找到2人。

山搜人員花了1個多小時，在冰天雪地、伸手不見五指的高山完成2具遺體打包，再花了2小時以SKED軟式擔架先後把2具遺體從山谷中吊掛回到品田山的三角點上，屆時已經是晚間8點過後了。

今日一早，空勤總隊直昇機再次起飛上山接回2名山友，之後從清泉崗起飛前往新達山屋1.1K處，再繼續將遺體載運至竹東中油探勘處。

▲品田山墜谷找到1人！殘雪+山勢險峻吊掛現瓶頸　另1人還再找。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼品田山發生墜谷意外，搜救人員必須克服惡劣天候與天然山險，徒手攀爬移動，救援行動非常艱困。

▲品田山墜谷找到1人！殘雪+山勢險峻吊掛現瓶頸　另1人還再找。（圖／記者陳凱力翻攝）

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